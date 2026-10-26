Crímenes de Tatiana y Daniela: sospechan que el detenido planeaba cometer otro homicidio

Las autoridades a cargo de la investigación por los asesinatos de Daniela Villalba, ocurrido en Córdoba, y de Tatiana Micaela Fernández, en el barrio porteño de Retiro, revelaron que sospechan que el detenido Renato Iván Tabella se preparaba para concretar un tercer crimen.

La hipótesis fue presentada este lunes durante una conferencia de prensa brindada de forma conjunta por el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quienes detallaron el operativo que permitió la captura del principal sospechoso.

Un modus operandi idéntico y el riesgo de un nuevo ataque

Durante la exposición, los funcionarios destacaron las similitudes en la mecánica de ambos homicidios, patrón que resultó clave para vincular los casos y lograr la pronta detención del acusado.

A pesar de su captura, las autoridades encendieron las alarmas sobre las intenciones del imputado. Los investigadores creen que Tabella planeaba volver a atacar, ya que al momento de ser arrestado contaba con la documentación y los pasajes listos para trasladarse. «Tenía un pasaje a otro lugar del país», señalaron los ministros, aunque aclararon que la intención de difundir el dato no es generar «paranoia» en la población.

Por su parte, el ministro Quinteros detalló que Tabella no registra antecedentes penales previos y que residía en la localidad cordobesa de Huerta Grande. «Llegó a Buenos Aires en un colectivo de línea y viajó con su documento, lo que nos permitió actuar rápido», remarcó el funcionario.

Respecto al móvil de los crímenes, Quinteros indicó que aún es prematuro sacar conclusiones, aunque resaltó el patrón repetido en la captación de las víctimas: «Lo que sí está claro es que la mecánica con la que contacta a sus víctimas es igual, a través de aplicaciones de citas. Luego el homicidio, si bien tiene diferencias en la forma en la que da muerte a una y a otra, presenta el mismo escenario».

Próximos pasos en la investigación

Tras concretarse la detención, la causa avanza sobre varios ejes clave. La Justicia busca determinar con precisión la causa exacta de la muerte de Tatiana Fernández, esclarecer los motivos detrás de ambos femicidios y reconstruir el trasfondo de los constantes desplazamientos del imputado hacia distintas provincias del país.