TanGo Energy prepara la locación para sus primeros dos pozos en Vaca Muerta

La firma TanGo Energy, a través de su empresa de servicios Go Services, inició la preparación de la locación para sus primeros dos pozos no convencionales con destino a Vaca Muerta en la provincia de Río Negro. Los trabajos de movimiento de suelos se desarrollaron en el área Charco del Palenque en conjunto con la contratista ZILLE SRL, en lo que representa el desembarco no convencional de la operadora en territorio rionegrino.

Desde la compañía informaron: “Nuestro equipo continúa con la ejecución integrada de las próximas etapas del proyecto, que contemplan la perforación de dos pozos no convencionales hasta su puesta en producción”.

En paralelo a los desarrollos no convencionales, TanGo Energy avanzó en su programa integral enfocado en pozos convencionales e instalaciones maduras. A un año de haber tomado los activos de la exPetrolera Aconcagua Energía, la sociedad logró reactivar 105 pozos inactivos sobre un objetivo total fijado en 150 intervenciones.

Según explicaron desde la firma a EnergíaON, el 90% de sus activos operativos se concentran en Río Negro, complementados con presencia en Neuquén y Mendoza. Al asumir la gestión, la empresa identificó un stock superior a 300 pozos fuera de servicio debido a restricciones presupuestarias y operativas de la administración saliente.

Los números del plan convencional

La viabilidad financiera del proyecto se consolidó con el programa de incentivos de la Secretaría de Energía de Río Negro, que otorga una alícuotas diferencial del 6% en regalías para la producción incremental. El beneficio aplica sobre los volúmenes que superan la curva base de declino certificada.

Pese a que el rendimiento de estas intervenciones promedia 1,2 metros cúbicos diarios por pozo, la suma acumulada permitió revertir la tendencia a la baja en la cuenca. La compañía inició sus operaciones hace un año produciendo 900 metros cúbicos diarios (unos 5.600 barriles por día).

La previsión contemplaba un declino natural del 9% que habría llevado la producción a 850 metros cúbicos diarios (5.350 barriles); sin embargo, el volumen actual alcanza los 950 metros cúbicos (6.000 barriles diarios).

El plan de 150 pozos contempla un presupuesto total de 15 millones de dólares. Para afrontar los trabajos de pulling, Go Services operó con 4 unidades propias y sumó 2 adicionales mediante la contratación de la firma Geopetrol.

El despliegue generó 40 puestos de trabajo directos de mano de obra local. La empresa prevé completar las 45 intervenciones restantes con un ritmo estimado de 15 operaciones mensuales.