Minería en Salta: Latin Metals selló un acuerdo con Aumin para la exploración y eventual venta del proyecto Organullo

El programa deberá alcanzar al menos los 3.000 metros perforados el primer año, 15.000 metros en el tercero y 40.000 en el sexto. Foto: gentileza.

La minera canadiense Latin Metals celebró un acuerdo vinculante con Aumin Argentina mediante el cual le otorgó una opción para adquirir una participación del 100% en el proyecto de oro Organullo, ubicado en Salta.

Entre los aspectos destacados del convenio, Aumin deberá desembolsar US$ 4 millones a Latin Metals y cumplir con compromisos mínimos de perforación que alcanzan los 40.000 metros en seis años. El programa deberá alcanzar al menos 3.000 metros durante el primer año, 15.000 metros para el tercero y 40.000 metros para el sexto.

Una vez concretada la cotización de Aumin o de un vehículo designado y ejercida la opción, Latin Metals podrá elegir entre dos alternativas de contraprestación.

La primera contempla recibir el 19,9% de la propiedad del vehículo cotizado, junto con derechos habituales de participación y representación en el directorio.

En cambio, la segunda alternativa consiste en una regalía NSR del 2% sobre el proyecto Organullo. Hasta un 1% de esa regalía podrá ser recomprado durante un período de tres años por US$20 millones, dejando a Latin Metals con una regalía del 1%.

Considerando el ejercicio no acelerado de la opción y una eventual recompra de la regalía, la contraprestación total en efectivo podría alcanzar los US$24 millones.

Opción acelerada

Aumin también posee la posibilidad de acelerar la operación: tras completar al menos 15.000 metros de perforación, puede acelerar el ejercicio de la opción mediante el pago de todos los desembolsos restantes en efectivo, más otros US$16 millones.

De efectuarse de esta manera, Latin Metals conservaría una regalía NSR del 2%, de la cual hasta un 1% podrá ser recomprado por Aumin por US$20 millones, dejando a Latin Metals con una regalía NSR del 1%.

Si se concretan tanto la adquisición acelerada como la recompra de parte de la regalía, la contraprestación total en efectivo para Latin Metals podría alcanzar los US$40 millones.

La experiencia en Diablillos

En su comunicado, Latin Metals destacó la experiencia del equipo detrás de Aumin. La compañía es liderada por Hernán Zaballa, quien participó en la adquisición y posterior desarrollo del proyecto Diablillos, actualmente desarrollado por AbraSilver.

En ese sentido, remarcó que este año se reportaron recursos Medidos e Indicados que contenían aproximadamente 248 millones de onzas de plata y 2,54 millones de onzas de oro. Además, el Estudio de Viabilidad Definitivo contempló reservas Probadas y Probables de aproximadamente 183,5 millones de onzas de plata y 1,76 millones de onzas de oro.

Keith Henderson, presidente y CEO de Latin Metals, declaró: «Estamos especialmente satisfechos con el grupo que llevará adelante a Organullo. Hernán y su equipo han trabajado juntos en Argentina durante muchos años y aportan una experiencia complementaria técnica, legal, transaccional y operativa».

Por su parte, el presidente de Aumin, Hernán Zaballa, declaró que «el trabajo previo nos proporciona una base técnica sólida, pero lo más importante es que creemos que aún existe un potencial de exploración considerable en toda la propiedad».

«Nuestro equipo ha pasado muchos años adquiriendo, financiando y avanzando proyectos mineros en Argentina, y tenemos la intención de llevar ese mismo enfoque disciplinado a Organullo. Estamos muy contentos de colaborar con Latin Metals y esperamos avanzar en el proyecto mediante la exploración y perforación sistemáticas», concluyó.