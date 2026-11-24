YPF posee el 50% de la titularidad y actúa como operador, mientras que el 50% restante pertenece a Compañía de Desarrollo No Convencional SRL. Foto: gentileza.

YPF anunció que acaba de presentar la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena, que contempla una inversión estimada de US$ 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años.

El proyecto comprende el área Narambuena, ubicada en la zona norte de Vaca Muerta, en Neuquén. El área es operada por YPF y su titularidad es compartida al 50% con la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo shale con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045, junto con una producción de gas asociada de aproximadamente 3 millones de metros cúbicos diarios.

Durante la vida útil del proyecto, la petrolera de bandera estima que se perforarán alrededor de 606 pozos.

Se prevé que el proyecto genere exportaciones por aproximadamente US$ 33.000 millones entre 2027 y 2059. La iniciativa prevé generar aproximadamente 2.970 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción, considerando los picos de actividad.

Tres proyectos para impulsar el hub norte de Vaca Muerta

La reciente solicitud constituye el segundo de los tres proyectos que YPF impulsa bajo el RIGI para el desarrollo de la zona norte de Vaca Muerta, que abarcan cinco áreas clave: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, La Escalonada, Rincón La Ceniza y Narambuena.

En conjunto, estas iniciativas representan inversiones por aproximadamente US$ 44.000 millones durante los próximos 26 años, contemplan la perforación de alrededor de 2.200 pozos y permitirán alcanzar una producción estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

YPF ya solicitó la adhesión al RIGI para Bajo del Toro

El primero de estos proyectos en ser presentados para adherirse al RIGI fue Bajo del Toro, a fines de octubre. Incluye las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, prevé una inversión inicial de US$ 8.729 millones. YPF tiene el 65% de participación y está a cargo de la operación, mientras que Vista Energy Argentina S.A.U. posee el 35% restante.

El plan de desarrollo contempla la perforación de 440 pozos a lo largo de la vida del proyecto. Se prevé que genere exportaciones por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2055. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la firma, Bajo del Toro podría generar alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.