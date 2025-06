El nuevo récord de pozos en Vaca Muerta anticipa más producción de petróleo

Vaca Muerta pisó el acelerador con un doble récord de fracturas en los yacimientos de shale y en la cantidad de pozos que comenzaron a producir. Sumado a la mayor disponibilidad de transporte, los principales indicadores que marcan el pulso de la actividad en la formación anticipan que la industria se prepara un nuevo impulso en la producción.

Durante el primer cuatrimestre del año, Vaca Muerta conectó un total de 154 pozos no convencionales y es la cifra más alta para el período de análisis. El dato equivale a un incremento de casi el 23% interanual, respecto a los 129 pozos conectados en el mismo período de 2024.

El aumento en la cantidad de conexiones se debió principalmente al segmento del petróleo. Si bien hasta el primer trimestre del año el número de pozos conectados se mantuvo equilibrado (+3%) respecto al año anterior, en abril (último dato disponible) se marcó la diferencia, impulsada por la entrada en producción de nuevos pozos de petróleo (ver detalles adelante).

El récord histórico de cantidad de etapas de fracturas que alcanzó Vaca Muerta en abril duró poco, ya que el mes pasado las empresas aceleraron los trabajos un 17% y superaron, por primera vez, las 2.580 fracturas mensuales, un hito sin precedentes.

Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación. También se usó información de la empresa NCS Multistage y de la consulta Economía & Energía (E&E), procesada por Energía On.

La cantidad de etapas marca el pulso de la actividad de las petroleras en la formación y es el dato que mejor refleja la producción potencial que estará disponible los meses siguientes, anticipando un aumento en el suministro.

El número de conexiones también es un indicador clave y un buen antecedente. A diferencia de otros años (como en 2022) las empresas perforaban y fracturaban para engordar el stock de pozos listos para producir, pero no conectaban por precio, falta de equipos o de transporte.

Abril, el mes clave para Vaca Muerta

Durante el primer trimestre del año, las petroleras y empresas de servicio conectaron un total de 101 pozos de petróleo y gas en la formación, apenas tres pozos más que en el mismo período del año pasado. Y en abril, mes que inició con la inauguración del proyecto Duplicar Plus de Oldelval, se conectaron 53 pozos y la diferencia se estiró a un 23% interanual.

En total, de los 154 pozos que estrenó Vaca Muerta este año, 119 pertenecen al segmento del petróleo, y los 35 restantes son de gas. Solo en el caso del petróleo, el aumento interanual es del 24%. Mientras que en gas el salto es de un 21%.

En números 119 pozos de petróleo conectó Vaca Muerta en los primeros cuatro meses del año. Es el registro más alto para el período.

Si bien el oleoducto Duplicar Plus sumó una capacidad adicional de transporte de 315.000 barriles por día, la producción de shale oil en Neuquén se encuentra prácticamente estancada desde diciembre de 2024.

“En abril de 2025 la producción de shale oil alcanzó los 442 kbbl/d, valor levemente inferior a los 448 kbb/d de diciembre. Sin embargo, la ampliación de la capacidad de transporte a partir de abril se tradujo en un notorio incremento en la cantidad de pozos enganchados”, analizaron desde E&E.

El nuevo aumento de producción shale

Según fuentes de la industria que consultó este medio, se espera que los registros de producción correspondientes a mayo (datos que se conocerán después del 20 de junio) arrojen un aumento de la producción en ambos segmentos, confirmando la tendencia alcista impulsada por los récords de fracturas y pozos conectados.

En el caso del gas es más fácil de anticipar que en el del crudo, por la mayor demanda que se genera ante el inicio de las bajas temperaturas. En petróleo es cuestión de tiempo, y si bien los registros de fractura y de conexiones anticipan que habrá más producción nueva, hay una serie de elementos que pueden contrarrestar un nuevo aumento.

“Toda conexión de pozo impacta en producción, lo que no es lineal es el impacto. No necesariamente te impacta de un mes para otro”, explicaron a Energía On desde una operadora con activos en Vaca Muerta.

Como primer punto, durante los primeros días de vida de un pozo nuevo hay un nivel alto de flowback: el fluido que vuelve a superficie cuando se conecta el pozo (insumo de la fractura) y que condiciona el porcentaje de hidrocarburos. Su producción se optimiza con el tiempo.

Además, parte de la producción puede estar compensando el declino natural del área o el cierre parcial de pozos por fracturas linderas (conocido en la industria como frac hits), para evitar condicionar la producción de un pozo vecino. Teniendo en cuenta que toda producción nueva de petróleo en el país tiene como destino la exportación, el precio del barril Brent también juega su papel y desde los primeros días de abril que cotiza por debajo de los 70 dólares.

Teniendo en cuenta estos elementos, las empresas todavía no terminaron de ejecutar los planes de inversión anunciados más temprano este año. Sumado a la capacidad de transporte nueva, la producción de petróleo continuará escalando este año.

Vaca Muerta: el ranking de empresas que más pozos estrenaron en 2025

Como sucede en la mayoría de los rankings de Vaca Muerta, la petrolera de bandera YPF es, por lejos, la empresa que más pozos puso a producir en lo que va del año. En total conectó 73 pozos en vaca Muerta, lo que significa poco más del 47% del total.

Bastante más lejos le sigue Pluspetrol, que conectó 18 pozos en el cuatrimestre, casi un 12% del total. El podio lo completó Tecpetrol con 16 pozos, poco más del 10% del total. Las empresas que completaron el top cinco fueron Vista (14) y Pan American Energy (12), con un 9% y 8% a nivel general.