El RIGI dio luz verde a Vicuña: el megaproyecto de cobre en San Juan prevé exportaciones por US$ 2.600 millones al año

El megaproyecto de cobre que desarrollan BHP y Lundin Mining en San Juan recibió el visto bueno del Comité Evaluador. Foto gentileza.

La minería argentina sumó un nuevo hito con el avance del proyecto Vicuña en San Juan. El mismo, apunta a convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo, recibió la aprobación para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que abre la puerta a una inversión inicial de US$ 9.700 millones.

El anuncio formal lo compartió en un comunicado oficial el Ministro de Economía Luis Caputo.

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desarrollado por BHP y Lundin. Con una inversión inicial de USD 9.700 millones —que podría alcanzar los USD 18.000 millones según estimaciones de las compañías— se trata… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 16, 2026

Las compañías responsables del desarrollo, BHP y Lundin Mining, proyectan que el desembolso total alcance los US$ 18.000 millones en las distintas etapas previstas para la iniciativa. De concretarse, se tratará de una de las mayores inversiones privadas vinculadas a recursos naturales en la historia del país.

Además de su magnitud financiera, el proyecto genera expectativas por su potencial impacto económico. Las estimaciones indican que podría aportar más de US$2.600 millones anuales en exportaciones una vez que alcance su régimen productivo, fortaleciendo el ingreso de divisas y la participación argentina en el mercado global del cobre.

La iniciativa se asienta sobre el distrito minero Vicuña, donde se encuentran los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Ambos depósitos despertaron interés internacional por la dimensión de sus recursos y por las perspectivas de producción a largo plazo, en un contexto de creciente demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética.

Según las proyecciones difundidas por las empresas, el complejo tendría capacidad para producir un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre durante sus primeros 25 años de operación. A ello se sumarían 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año.

El desarrollo también promete un fuerte impacto en el empleo. Durante las distintas fases de construcción y operación se prevé la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos, una cifra que convertiría a Vicuña en uno de los principales generadores de empleo del sector minero argentino.

Actualmente, el proyecto ya cuenta con más de 2.400 trabajadores en Argentina. La mayor parte de la plantilla está integrada por personal local y una proporción significativa corresponde a habitantes de San Juan, especialmente de las zonas cercanas al área de influencia de la iniciativa.

En paralelo, la empresa avanza con programas de formación técnica destinados a preparar mano de obra para las próximas etapas. Entre las incorporaciones recientes se encuentran operadores de maquinaria pesada provenientes de Iglesia, Jáchal y Guandacol, quienes ya participan en tareas vinculadas al movimiento de suelos y obras preliminares.

La aprobación dentro del RIGI representa un paso clave para la consolidación del proyecto. Con este aval, Vicuña se suma al grupo de iniciativas mineras que buscan acelerar su desarrollo bajo el nuevo esquema de incentivos y refuerza el posicionamiento de San Juan como uno de los principales polos de inversión minera de la Argentina.