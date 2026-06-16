YPF abre una nueva puerta con Tesla para acelerar la transformación energética 

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, visitó Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo. La visita brindó una oportunidad para obtener perspectivas sobre innovación, infraestructura energética y las principales tendencias que están dando forma al panorama global de la energía y la movilidad.

También permitió explorar posibles instancias de colaboración en áreas estratégicas como la infraestructura energética, la movilidad eléctrica y la innovación tecnológica.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, señaló Marín.

“Para transformar una compañía hay que aprender de los mejores y ejecutar con excelencia. En YPF SA estamos recorriendo ese camino y viendo de primera mano lo que hacen compañías como Tesla”, destacó Marín en un comunicado oficial.

Como parte de la visita, ambas compañías firmaron una carta de intención para evaluar oportunidades de colaboración, entre ellas el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía.

La iniciativa combinaría la experiencia global de Tesla en soluciones de carga para vehículos eléctricos y almacenamiento energético con la amplia presencia territorial y capacidad operativa de YPF en la Argentina.

Además, las compañías intercambiaron perspectivas sobre abastecimiento eléctrico, sistemas de almacenamiento e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético. La visita refuerza el objetivo de YPF de impulsar proyectos orientados a modernizar la infraestructura energética del país y acompañar el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la movilidad y la energía.

La eventual alianza entre YPF y Tesla se apoya en fortalezas complementarias. La compañía estadounidense podría aportar su experiencia en infraestructura de carga rápida y soluciones de almacenamiento energético de gran escala, desarrolladas en mercados de todo el mundo.

YPF, en tanto, cuenta con una ventaja estratégica en el plano local: una red de más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas a lo largo del país, una capilaridad logística difícil de igualar para cualquier otro actor del sector.

El escenario argentino también juega a favor de este tipo de iniciativas. La eliminación de los aranceles para la importación de vehículos eléctricos e híbridos provenientes de fuera del Mercosur impulsó una fuerte expansión del mercado. Mientras el patentamiento total de vehículos 0 km mostró una caída interanual durante mayo, el segmento de los electrificados experimentó un crecimiento exponencial.

Entre enero y mayo se comercializaron 3.011 vehículos eléctricos en el país. El liderazgo corresponde al BYD Dolphin Mini, seguido por el BYD Yuan Pro y el Chevrolet Spark EUV. También aparecen entre los modelos más elegidos el Jmey Easy y el Baic EU5. Tesla, pese a su relevancia global, aún no integra el grupo de los modelos eléctricos más vendidos en el mercado argentino, que actualmente ofrece 24 alternativas y promedia unas 600 unidades mensuales.

La posibilidad de avanzar en proyectos conjuntos con YPF coincide además con un período de alta exposición internacional para las compañías vinculadas a Elon Musk. El reciente debut bursátil de SpaceX volvió a poner el foco de los mercados sobre el ecosistema empresarial del magnate sudafricano, generando una renovada atención sobre firmas como Tesla y sus planes de expansión en distintos mercados.