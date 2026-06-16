La argentina IMPSA sella un acuerdo con Venezuela para la recuperación de su infraestructura eléctrica

Se estima que las obras se completarán en un plazo de 19 meses. Foto: gentileza.

La argentina IMPSA firmó un «histórico» acuerdo con el gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Energía Eléctrica y la empresa estatal Corpoelec, para participar en la recuperación de su infraestructura hidroeléctrica estratégica. La noticia fue anunciada por la presidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.

El objetivo del convenio es rehabilitar las centrales de Macagua y Tocoma, ambas ubicadas en el Estado de Bolívar, con una meta inicial de recuperar 672 megavatios (MW) de capacidad de generación, según indicaron desde IMPSA. Se estima que las obras se completarán dentro de un plazo de 19 meses.

La medida es parte de un plan integral para fortalecer el sistema eléctrico venezolano, que podría aportar hasta 2.640 MW de capacidad hidroeléctrica, 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua, en los próximos cinco años.

El acuerdo sucede en el marco de un «nuevo momento político» para Venezuela, en propias palabras de la presidenta, que implica la apertura a la inversión privada y extranjera en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y la electricidad. Este momento va acompañado de una mayor cercanía política con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, según precisó la agencia EFE.

Por este motivo, el gobierno nacional creó una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico. Se trata de un área controlada por el Estado y que desde hace años está en crisis, el cual busca recuperar mediante capitales privados.

🔹Firmamos un acta de acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec, que marca el inicio de una nueva etapa en la recuperación de la infraestructura hidroeléctrica estratégica de Venezuela.



👉IMPSA aportará su experiencia, ingeniería y tecnología para rehabilitar… pic.twitter.com/qTmuc9R4rJ — IMPSA (@impsaok) June 13, 2026

El gobierno de Mendoza destacó el acuerdo

Por otra parte, la noticia fue celebrada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a través de sus redes, quien destacó que «IMPSA vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo».

En ese sentido, recordó que la firma con sede en Mendoza cuenta con más de 115 años de trayectoria, presencia en más de 40 países y más de 180 proyectos hidroeléctricos desarrollados. Aseguró que cuenta con «la experiencia y la capacidad para ejecutar obras complejas con tecnología mendocina y una sólida red de proveedores locales».

La primera empresa en ser privatizada por el gobierno de Milei

IMPSA fue la primera empresa estatal en ser privatizada durante la gestión de Javier Milei. En febrero de 2025, el Estado Nacional y el gobierno mendocino firmaron el contrato de transferencia de las acciones de la empresa al consorcio IAF, cuyo socio principal es la estadounidense Arc Energy.

Desde 2021, pertenecía en un 63% a Nación, en un 21% a la Provincia, y el 15% restante al sector privado, tras ser rescatada de la quiebra por el gobierno de Alberto Fernández. El proceso de nacionalización se había presentado luego de que la firma solicitara asistencia al Estado en agosto del 2021.