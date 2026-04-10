El Sindicato de petroleros de Santa Cruz anunció un paro indeterminado: exigen inversiones y un llamado a negociación

La medida fue resuelta en una asamblea con más de 6.000 trabajadores en Pico Truncado. El gremio apuntó contra las operadoras por incumplir planes de perforación y advirtió que no aceptará despidos.

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) resolvió este viernes un paro general por tiempo indeterminado en toda la provincia. Sostuvieron que la medida es en respuesta a la crisis que atraviesa la actividad hidrocarburífera, la falta de inversiones comprometidas por las operadoras y el avance de despidos en los yacimientos.

La medida fue definida durante una multitudinaria asamblea realizada en Pico Truncado, con la participación de unos 6.000 trabajadores, encabezada por el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen.

En ese marco, el dirigente trazó un duro diagnóstico sobre la situación del sector y cuestionó a las empresas por no cumplir con los planes de inversión y perforación comprometidos para 2026.

“Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron. Firmaron un plan de perforación y no están perforando”, lanzó Güenchenen ante los trabajadores.

El sindicalista sostuvo que el sector logró sostener la actividad y mejorar la eficiencia operativa de los yacimientos «pese al contexto adverso», por lo que rechazó cualquier intento de ajuste sobre los puestos de trabajo.

“Hemos recibido yacimientos en producción, los ordenamos, mejoramos la eficiencia y hoy vienen con una receta donde los yacimientos funcionan con gente afuera. No lo vamos a permitir”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el sindicato no aceptará más despidos ni reducción de personal. “No se va a ir más nadie de este yacimiento. No se va más nadie”, remarcó.

Como parte de esa postura, instruyó a la comisión directiva y al cuerpo de delegados a sostener el criterio de “alta por baja”, exigiendo que cada puesto que se pierda por jubilación o cualquier otro mecanismo sea cubierto de inmediato.

Güenchenen también reclamó la intervención del Gobierno de Santa Cruz frente a los incumplimientos de las operadoras y anticipó que el gremio pedirá la reversión de áreas concesionadas a aquellas empresas que no sostengan la actividad ni el empleo.

“Vamos a pedirle al gobierno provincial que retrotraiga las áreas a todas aquellas empresas petroleras que quieren dejar gente en la calle”, aseguró.

Otro de los puntos centrales del reclamo fue la falta de perforación en la provincia. Según advirtió el dirigente, hace casi dos años que no se perfora un solo pozo en Santa Cruz, una situación que impacta de lleno en la caída de la producción y en la sostenibilidad de la actividad.

“Hace cerca de dos años que no se perfora un solo pozo. Bajaron los perforadores, cayó la producción. Si no se perfora, la producción va a seguir cayendo y vamos a ser menos trabajadores en la industria”, alertó.

El líder sindical también cuestionó el plan de saliday remediación acordado con YPF, al considerar que resulta insuficiente para afrontar la situación actual del sector. “No estoy de acuerdo, me parece muy poco. Pero sea lo que sea lo que se firmó, necesitamos que los trabajadores entren y recuperen su fuente de trabajo”, señaló.

Tras la votación a mano alzada de los presentes, el dirigente confirmó el inicio del plan de lucha: “A partir de este momento arranca un paro por tiempo indeterminado en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz hasta que llamen a negociar con el sindicato”.

Con esta decisión, el conflicto petrolero en Santa Cruz suma un nuevo capítulo de tensión en un escenario marcado por la caída de actividad, la incertidumbre sobre inversiones y la preocupación por el empleo en una de las principales cuencas productoras del país.