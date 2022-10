Elevaron la calificación crediticia de YPF por su perfil financiero y proyecto en Vaca Muerta

La compañía de energía de mayoría estatal YPF obtuvo una mejora en la calificación crediticia como emisor de largo plazo de “AA+” a “AAA”, por parte de la agencia de rating local FIX, afiliada a Fitch Ratings. Destacaron su perfil financiero y métricas operacionales de la mano de Vaca Muerta.

De esta manera, la compañía que lidera Pablo González es la quinta empresa del país, excluyendo los bancos, en obtener esta calificación. Las otras son Pan American Energy, Tecpetrol, Arcor y Aluar.

Dentro de los factores relevantes de la calificación, FIX destacó una mejora en sus métricas operacionales y el fortalecimiento de su perfil financiero comprobado, tras la cancelación de US$ 1.713 millones de deuda neta entre diciembre 2019 y junio 2022.

Resaltó además que esto le permitió a la empresa reenfocarse en el desarrollo de Vaca Muerta y la infraestructura de tratamiento y evacuación necesaria con un plan esperado de inversiones de más de US$ 15.000 millones en los próximos 3 años, el cual será fondeado casi exclusivamente con fondos provenientes de las operaciones regulares.

“Las robustas medidas crediticias, el sólido flujo operacional y el bajo costo de equilibrio alcanzado permitirán afrontar un eventual escenario adverso”, aseguraron desde FIX.

Mejoras operativas

La agencia de rating estimó que este año el Ebitda de YPF podría rondar entre los US$ 4.000 y 4.400 millones. Esto asumiendo un nivel de producción creciente en el segmento no convencional, precios locales de petróleo en torno a los US$ 60-65 por barril, de gas cercanos a US$ 3,8 por millón de BTU y un mantenimiento de los actuales precios de las naftas medidos en dólares.

“La compañía mantiene el desafío de continuar incrementando sus reservas, teniendo en 2021 reservas probadas por 6,7 años de producción (versus 5,4 años en 2020)”, resaltaron desde FIX.

Vencimientos manejables

Otro de los ejes que valoró FIX es que YPF posee vencimientos corrientes manejables en el corto y mediano plazo. “A junio 2022, los niveles de caja e inversiones corrientes ascendían a USD 1.242 millones, lo cual equivale a niveles superiores a los vencimientos financieros de corto plazo”, indicaron.

Por último, destacaron que al poseer una posición de liderazgo en los principales segmentos en los que opera, le otorga a YPF una “importancia” estratégica para el Estado. “La fortaleza relativa de la compañía en el país otorga un acceso al mercado local de capitales y permitiría refinanciar los vencimientos pendientes de 2022 al 2024”, concluyeron