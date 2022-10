Un hito: YPF y AESA perforaron el pad de pozos más largos de toda Vaca Muerta

Hablar de récords en Vaca Muerta siempre es una buena noticia, pero si además esos récords representan un hito lo que marca es un nuevo avance en la curva de aprendizaje de la formación shale. Esto es lo que YPF y AESA hicieron en Loma Campana en donde lograron perforar el primer pad de pozos XXL, el ramillete de pozos más largos de toda Vaca Muerta.

Los pozos en cuestión corresponden al pad 293 de Loma Campana, ubicado bien en el centro del área insignia de YPF en Vaca Muerta. Se trata de un complejo de cuatro pozos, tres de los cuales son los más largos que se han perforado en la década de trabajos en el shale.

En detalle se trata de los pozos LLL 1674 que tiene una rama lateral de 4135 metros y alcanza una longitud total de 7435 metros. El pozo vecino es el LLL 1676 que con un lateral de 4202 metros llega a una extensión final de 7452 metros.

En tanto que el tercero y más extenso es el LLL 1677 que tiene una rama horizontal de 4385 metros y completa así un recorrido de 7692 metros, o dicho de otra forma, más de siete kilómetros y medio. El pad tiene un hermano menor, el pozo LLL 1675, ya que así fue diseñado.

La realización de este hito en la perforación fue hecha con el equipo snubbing que AESA trajo al país a principios del 2020 y que ya ganó experiencia en otros campos, pero que con este primer pad de pozos extendidos tuvo su bautismo de gloria.

La dotación del equipo es de siete personas.

El Gerente de Perforación y Workover de AESA, Ignacio El Idd, explicó que “el diferencial es que se hizo en una sola carrera, sin viajes de limpieza, y esto permite ir más lejos y hacerlo en menor tiempo. Todo esto acompaña la estrategia de YPF de extensión de sus pozos y mejora de las eficiencias para terminarlos”.

Pese a la gran longitud de estos pozos se realizaron en un plazo de entre 5,4 y 6,4 días cada uno. “Para ser un campo nuevo para nosotros es excelente porque todo esto se completa sin ningún evento de seguridad y sin tiempo perdido”, remarcó.

Es que precisamente el gran diferencial del equipo snubbing está en los pozos extra largos.

En diálogo con Energía On El Idd explicó que “el snubbig trabaja con una sarta rígida que se puede rotar y usar mayores caudales y por eso no se encuentra con limitantes que tiene el coiled tubing y eso da un alcance mayor”, explicó. Y agregó que “otro beneficio es que tiene capacidad de hacer un rig over, cuando el equipo está en una locación multipad al finalizar se lo toma con una grúa y va al siguiente pozo acortando el DTM (desmonte, traslado y montaje), solo movés equipo y no la periferia. Al final del pad el acumulado de horas es muy significativo”.

En este hito, el equipo de AESA realizó hasta un total de 72 rotaciones de tapones tan solo en el pozo más extendido del grupo. “Desde primer rotado de tapones al actual las optimizaciones de tiempo han sido muy consistentes, superan el 30% del tiempo”, contó El Idd.

Y señaló que “el gran diferencial del equipo está en ramas de más de 3.500 metros, incluso en Estados Unidos han llegado hasta los 6.000 metros”.

El gerente de operaciones de AESA enfatizó que este pad “constituye un hito que es el resultado del trabajo acoplado con YPF desde la génisis de este proyecto del snubbing que viene del 2018 cuando se hizo el relevamiento tecnológico, se viajó a EEUU y se armó el modelo operativo y comercial, se importó la tecnología y se implementó algo que no tiene precedentes en Argentina”.

Tras contar que la perforación del pad récord se utilizó un simulador in situ de realidad virtual del equipo, para “entrar en calor” antes de encarar los pozos, aseguró que al final el pad “se festejó como una copa del mundo”.

“La industria en general es muy vertiginiosa en su día a día y cuando la compañía consigue estos hitos es emocionante porque es de alguna forma la materialización del esfuerzo, las ideas, la constancia, apuestas, energía de un montón de gente, nosotros como contratistas, nuestros aliados Deep Well Services y la operadora que se aventuraron en esto y genera cosas positivas en el país”.

“En el equipo de trabajo lo celebramos con mucha alegría. Cuando tocan estos premios lo fundamental es agradecerle a la gente que está operando el equipo y que son los que materializan la ejecución”.

Otras ventajas del snubbing

El equipo de trabajadores de AESA que está abocado al funcionamiento del snubbing está formado por 40 personas y acompañado por el personal norteamericano de la firma Deep Well Services que los capacitan en cada tarea a realizar.

Desde el inicio de sus operaciones en 2020 el snubbing o HCU lleva 54 pozos completados entre los cuales en los últimos 17 meses se realizaron 12 pozos con rotación de tapones.

“Se comenzó una curva de aprendizaje con primeros pozos con complejidad más sencilla, siempre con el norte de la terminación de los pozos de rama lateral extendida”, detalló El Idd.

Una de las grandes ventajas de este equipo especial es la reducida pisada o footprint, es decir el espacio que ocupa el equipo en la locación que es más pequeño que un workover, coiled tubing o un perforador estándar.

Pero además El Idd señaló que el equipo “permite muchas actividades también de intervención con pozos vivos. En el convencional hemos hecho trabajos diferenciales, como intervenir pozos que están en producción.

Y destacó que ese tipo de trabajos que ya se realizaron en 9 pozos maduros de la Cuenca Neuquina es una gran ventaja dado que recordó que “cerrar un pozo implica detener los flujos productivos y demora el flujo financiero de la compañía”.