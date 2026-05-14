El Gobierno aprobó dos nuevos proyectos mineros bajo el RIGI y las inversiones ya superan los US$21.000 millones 

El proyecto de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy, recibió la aprobación del Gobierno nacional para ampliar su producción dentro del esquema del RIGI. Foto gentileza.

El Gobierno nacional aprobó el ingreso de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida que permitirá elevar el volumen total de inversiones comprometidas a más de US$21.000 millones desde la puesta en marcha del esquema. Los anuncios fueron realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que las iniciativas corresponden a desarrollos vinculados al cobre y al litio.

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

Uno de los emprendimientos aprobados es el proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, Mendoza, que demandará una inversión estimada en US$891 millones. La iniciativa apunta a la explotación de cobre y oro y está encabezada por las firmas Zonda Metals GmbH y Alberdi Energy. Según destacó Caputo, el proyecto podría convertirse en una de las primeras plataformas de exportación de cobre a gran escala del país.

La segunda aprobación corresponde a la ampliación del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, emplazado en Jujuy y desarrollado por las compañías Ganfeng Lithium, America Lithium y JEMSE. En este caso, la inversión prevista alcanza los US$1241 millones y tiene como objetivo ampliar la capacidad productiva del salar para llegar a unas 40.000 toneladas anuales de litio.

Con estas incorporaciones, el RIGI ya contabiliza 16 proyectos autorizados desde su reglamentación, en octubre de 2024. El programa fue diseñado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios orientados a sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura y tecnología.

Dentro del listado de iniciativas ya aprobadas aparecen algunos de los proyectos energéticos y mineros más importantes del país. Entre ellos se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur, que unirá Allen con Punta Colorada, en Río Negro; el proyecto de gas natural licuado impulsado por Southern Energy en el Golfo San Matías; y distintas explotaciones de litio en Salta, Catamarca y Jujuy.

También figuran obras vinculadas a energías renovables, como parques solares y eólicos en Mendoza y Buenos Aires, además de emprendimientos portuarios y ampliaciones de infraestructura energética. En paralelo, compañías mineras internacionales avanzan con proyectos de cobre, oro y plata en provincias como San Juan y Catamarca, impulsadas por la expectativa de crecimiento de las exportaciones del sector.

Según datos oficiales, las inversiones aprobadas hasta el momento alcanzan los US$21.033 millones. A su vez, el Ejecutivo mantiene bajo evaluación al menos otros 22 proyectos que podrían sumarse próximamente al régimen. En ese contexto, el presidente Javier Milei anticipó la creación de un “Súper RIGI”, orientado a promover actividades económicas que, según afirmó, “nunca existieron en la Argentina”.

El mapa actual del RIGI incluye iniciativas distribuidas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Buenos Aires. El objetivo oficial es consolidar una ola de inversiones que permita incrementar las exportaciones, generar empleo y ampliar la infraestructura productiva en sectores considerados claves para el ingreso de divisas en los próximos años.