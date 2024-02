En Vaca Muerta, es cada vez es más difícil comprar una garrafa

El brillo de Neuquén como provincia proveedora de gas se opaca cuando la lectura es hacia el interior de la región. A poco menos de 100 kilómetros del corazón de Vaca Muerta, en Neuquén Capital, es cada vez más costoso acceder a una garrafa de gas. En la provincia se suma el aumento definido por Nación, el congelamiento del subsidio del Plan Hogar y la suspensión de los bonos de gas envasado que entregaba el Gobierno Provincial junto con el corte del servicio del camión garrafero. La situación lleva a que los usuarios paguen el gas envasado a precios exorbitantes.

Vamos desde lo macro. Nación determinó el jueves un aumento en las garrafas del 204% y una consecuente reducción de la cobertura del subsidio llamado Plan Hogar, ya que definió mantenerlo congelado. En Neuquén y Río Negro el precio con IVA, antes de que se adicione el costo de entrega es de 7.981 pesos para una garrafa de 10 kilos, la más usada.

Hasta la semana pasada, una garrafa de 10 kilos se vendía en Neuquén entre 16.000 y 17.000 pesos en los barrios del oeste, mientras que las distribuidoras lo venden entre 7.400 y 7.800. Ahora, se estima que superará los 20.000 pesos en los barrios.

Vale marcar, que los fines de semana los comercios barriales aumentan los precios y pueden llegar a 20.000 la garrafa, según datos brindados por Gladys Aballay, referente de Libres del Sur y Barrios de Pie a Energía On. Respecto al plan Hogar, la referente indicó que «hace dos meses no se paga» el beneficio que funciona como descuento.

La situación se vuelve más crítica ante la suspensión de la entrega de los bonos de gas en la provincia de Neuquén y el corte del servicio del camión garrafero, que distribuía el gas envasado a quienes tenían el bono. «Desde el cambio de gestión (provincial) para acá no se está entregando«, explicó Aballay.

A esta situación se le suma la falta de transporte de varios usuarios, lo que los obliga a comprar las garrafas en los barrios, con los precios que allí se definan. Para un hogar, una garrafa de 10 kilos dura alrededor de una semana solo para cocinar. Si es para calefacción, dura menos.

El camión garrafero no circula hace más de un mes debido a que Provincia no logró obtener un acuerdo con Nación e YPF para la distribución del gas envasado, «entonces no hay posibilidad de que las personas puedan canjear ese bono con el camión garrafero», comentó Aballay.

Localidades como Senillosa, El Chañar y Vista Alegre están en la misma situación que Neuquén, Plottier y Centenario, con la diferencia que estas últimas tienen centros de distribución. «No hay subsidios, no hay bono de gas. Los municipios tampoco están haciendo las logísticas de llevar las garrafas para que las familias las puedan tener, entonces las tienen que comprar», explicó.

Se estima que hay alrededor de 13.000 usuarios que reciben bonos en Neuquén Capital. Desde Barrios de Pie explicaron que cada vez que solicitaron el beneficio en cantidad, la entrega siempre estuvo por debajo. «Nunca nos daban la cantidad necesaria para poder dar, aunque sea, un bono de gas para que una familia pueda ahorrar en una garrafa«, indicó.

La situación también afecta a los comedores, que en muchos casos, se abastecen con gas envasado para cocinar. Por semana, usan entre 3 y 4 garrafas. Ahora «estamos tratando de comprarlas solamente en los comedores porque no pueda parar. Es imposible dejar sin comida a un montón de gente y cada vez se suman más», comentó.

Ante la decisión de Nación, la presión se acentúa sobre la Provincia. «Hay un 57% de personas bajo la línea de la pobreza, lo que significa que va a ir más gente a los comedores. Hay mucha gente buscando comida en la basura en Neuquén», marcó la referente. Según indicó, desde Provincia aseguraron que la entrega del bono de gas se va a resolver, pero todavía no tienen fecha.

«Vivimos en una provincia donde hay recursos, es productora. No puede ser que haya tantas familias que hoy no puedan acceder a ese servicio tan esencial en la Patagonia como es el gas, ya sea envasado o a la red. Necesitamos urgente que Provincia resuelva esa problemática porque es un derecho, un servicio esencial», señaló la referente.