Energía limpia en agenda: realizarán una audiencia pública por la llegada de un parque solar a Plottier

La audiencia pública será el espacio formal de participación ciudadana para analizar el impacto ambiental y social de la obra proyectada.

La Municipalidad de Plottier oficializó la convocatoria a una audiencia pública en el marco del proyecto “Parque Solar”, que se desarrollará en conjunto con la empresa CAPEX S.A. La iniciativa forma parte de la estrategia local para impulsar el uso de energías renovables y promover un modelo de desarrollo más sustentable.

Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el encuentro busca garantizar la transparencia del proceso y fomentar el diálogo con la comunidad frente a una obra considerada clave para la infraestructura energética de la ciudad. La audiencia estará coordinada por la Subsecretaría de Medio Ambiente y permitirá que vecinos, organizaciones sociales y especialistas accedan a información técnica detallada sobre el proyecto.

En ese sentido, las autoridades destacaron que el parque solar contribuirá a reducir la huella de carbono local y a diversificar la matriz energética, reforzando el suministro eléctrico a partir de fuentes limpias y renovables. Además, remarcaron que este tipo de iniciativas se enmarca en los compromisos asumidos por el municipio frente al cambio climático y el cuidado del ambiente.

Para asegurar una participación informada, el Estudio de Impacto Ambiental ya se encuentra disponible para su consulta. Quienes deseen realizar observaciones previas o inscribirse como expositores podrán hacerlo de manera presencial en las oficinas de la Subsecretaría de Medio Ambiente municipal.

CAPEX S.A., por su parte, cuenta con antecedentes relevantes en el desarrollo de energías alternativas en el país. Entre ellos, se destaca la instalación del primer parque eólico privado de Argentina, en Diadema, y la puesta en marcha de una planta experimental de hidrógeno verde, una de las primeras de Latinoamérica, orientada a la generación de energía eléctrica con bajas emisiones.