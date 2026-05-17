Energía que exporta futuro: especialistas debatirán el presente de Vaca Muerta en las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO

Bajo el lema “Energía que exporta futuro”, las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO se realizarán el próximo 20 de mayo en la ciudad de Neuquén, en el corazón de la principal región productiva hidrocarburífera del país. El evento volverá a reunir a empresarios, funcionarios y especialistas para analizar el presente de Vaca Muerta y el rol estratégico que ocupa el sector energético en la economía argentina.

La producción no convencional ya comenzó a posicionarse como una fuente estratégica de exportaciones para el país, y las proyecciones del sector anticipan que ese aporte podría multiplicarse en los próximos años con nuevos proyectos vinculados tanto al crudo como al gas natural.



La nueva edición del encuentro contará con la participación de referentes de algunas de las compañías más importantes de la industria, entre ellas YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Phoenix Global Resources, Chevron, TanGo Energy, Pampa Energía y GeoPark, entre otras operadoras con presencia en el desarrollo no convencional. También formarán parte de las entrevistas las autoridades gubernamentales vinculadas.



La jornada tendrá un formato dinámico que incluirá entrevistas mano a mano con referentes empresariales y paneles sobre la visión de los gobiernos provinciales y municipales.

Como en cada edición, el evento buscará ofrecer una mirada de primera mano sobre los desafíos del presente en un espacio de debate y oportunidades que atraviesa actualmente la industria energética argentina.

El encuentro será transmitido por todas las redes del diario pero también puede asistirse con previa acreditación

También formarán parte de las exposiciones y paneles de análisis autoridades políticas y gubernamentales vinculadas al sector.



La jornada tendrán un formato dinámico que incluirá entrevistas mano a mano con referentes empresariales, paneles sobre la visión de los gobiernos provinciales y municipales. Como en cada edición, el evento buscará ofrecer una mirada de primera mano sobre los desafíos del presente en un espacio de debate y oportunidades que atraviesa actualmente la industria energética argentina.

Principales oradores

La cita tendrá lugar desde las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Domuyo, de la ciudad de Neuquén y entre los oradores confirmados en esta 13° edición estarán el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería la Nación, Daniel González.

También estarán el intendente de Neuquén, Mariano Gaido y su par de Añelo, Fernando Banderet. Y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.



En tanto que, entre las operadoras que hacen realidad la producción de Vaca Muerta se darán cita en estas 13° Jornadas de Energía el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín;el director de operaciones de Vista Energy, Matías Weissel;y el vicepresidente de Estrategia corporativa PAE, Juan Martín Bulgheroni.

También habrá espacio para las entrevistas mano a mano con la country manager de Argentina de Chevron, Ana Simonato; el CEO de Phoenix Global Resoures, Pablo Bizzotto; el manager de Coordinación e Infraestructura de Pampa Energía, Esteban Falcigno;el country manager para Argentina de GeoPark, Ignacio Mazariegos y el CEO de TanGo Energy, Pablo Iuliano.



El encuentro pondrá el foco en el presente y las perspectivas de una formación que en poco más de una década transformó la matriz energética argentina y se convirtió en uno de los motores económicos más importantes para la región y para el país.



La propuesta buscará consolidar al evento no solo como un espacio de análisis y debate, sino también como una plataforma concreta de vinculación comercial entre empresas, proveedores y actores vinculados al desarrollo energético.



Para esto por primera vez se contará con una ronda de negocios que se realizará luego del tradicional ciclo de charlas. La participación será exclusiva para quienes realicen previamente la inscripción online.

Empresas que auspician el evento.



El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.



Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.