Se confirmaron las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno

La victoria ante Rosario Central y el pase a la final del Apertura de la Liga Profesional dejó una fuerte preocupación en River por las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno.

El delantero debió salir en el comienzo del partido, el defensor no salió al segundo tiempo y el volante fue sustituido a mediados del complemento.

Driussi y Moreno sufrieron la misma lesión: un esguince en el ligamento colateral medial derecho. Recién podrán volver en la pretemporada de cara al segundo semestre.

Lo de Montiel fue un desgarro en el cuádriceps izquierdo. El lateral derecho llegará con lo justo al Mundial 2026 donde se espera que esté convocado en la lista definitiva de 26.

Se temió por un diagnóstico más grave pero igual se perderán la final del torneo local del próximo domingo y los dos partidos que faltan de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.