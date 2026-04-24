El maíz rompe el techo histórico: Argentina exporta volúmenes nunca vistos y es líder del mercado global hasta julio 

El mercado mundial de granos tiene un nuevo protagonista indiscutido. Los dos primeros meses de la campaña de maíz 2025/26 marcaron un hito histórico para la agroindustria nacional al promediar, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), unas 5 millones de toneladas embarcadas en cada uno. Este desempeño sitúa a la Argentina en una ventana de oportunidad estratégica frente a sus principales competidores globales, que hoy muestran una oferta limitada.

De acuerdo con el análisis técnico de la BCR, mientras Argentina ingresa con fuerza al mercado, el panorama internacional se ajusta de manera favorable para el país. Por un lado, Estados Unidos muestra un programa exportador muy avanzado, «habiendo comprometido ya 87% de las 83,8 Mt proyectadas a exportar». Por otro lado, Ucrania cuenta con escasos suministros y no opera a su máximo potencial, mientras que la oferta de Brasil recién ingresará con la cosecha de la safrinha hacia mediados de año.

Exportaciones de principales productos agroindustriales en el primer cuatrimestre. (Fuente: BCR)

Cifras récord: el maíz le gana a la soja

El volumen de granos programado para este ciclo comercial no tiene precedentes en la estadística nacional. Según las estimaciones de la BCR:

Entre marzo y abril se embarcarían 10,3 Mt de maíz, un 54% más que en el primer bimestre de la campaña anterior.

Este volumen supera en 3,7 Mt el promedio de los últimos cinco años.

La magnitud es tal que «nunca antes se habían superado las 5 Mt para un solo mes», un techo que se rompió dos veces consecutivas en este inicio de año.

Este dinamismo provocó un cambio drástico en el mapa exportador argentino. De hecho, el informe subraya que «en los últimos 26 años, el complejo soja nunca había tenido tan poca participación en los embarques agroindustriales del primer cuatrimestre como el presente año». En total, la agroindustria habría enviado al exterior 40 Mt de granos y derivados en lo que va de 2026, un 11% más que el récord anterior.

Girasol: el auxilio para Europa

El dinamismo de la campaña no se agota en el maíz. El girasol argentino ha emergido para cubrir un bache crítico en la Unión Europea, afectada por problemas productivos en Bulgaria y Rumania. Según la BCR, Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semillas de girasol de la UE en este cuatrimestre, cuando el año pasado su participación era de apenas el 1%.

Producción mundial de girasol y la participación de Argentina. (Fuente: BCR)

Este fenómeno es inédito: las exportaciones de semilla de girasol en bruto se acercan al millón de toneladas. El país hoy representa el 13% de la producción global de este cultivo, el share más alto en el último lustro, aprovechando precios internacionales que promedian los US$ 1.300 por tonelada de aceite.

Precios en alza y mejores márgenes

A pesar de la fuerte presión de la cosecha, los precios del cereal han logrado repuntar. En el ámbito internacional, el valor FOB del maíz argentino se revalorizó y «desde principios de año hasta ahora, subió más de US$ 15/t».

Precios pizarra expresados en pesos de abril 2026. (Fuente: BCR)

Esta coyuntura, traccionada por la demanda externa y las cotizaciones en Chicago, convierte al maíz en una «opción atractiva para la venta», recuperando terreno frente a la soja, que ahora comienza a sentir el rigor de la presión de su propia cosecha.