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Reinauguraron la plaza Ulloa en Neuquén, a 30 años de su creación vecinal

Construida por la comunidad, el espacio incorpora mejoras en accesibilidad, juegos inclusivos e iluminación y sumará un homenaje a las Islas Malvinas.

Ariela Pietrantuono

Por Ariela Pietrantuono

El parque cuenta con pisos blandos, juegos inclusivos, veredas amplias e iluminaria LED. Foto: Florencia Salto.

El parque cuenta con pisos blandos, juegos inclusivos, veredas amplias e iluminaria LED. Foto: Florencia Salto.

La municipalidad de Neuquén reinauguró este viernes la plaza Ulloa en el barrio Gran Neuquén Sur, un espacio que fue creado hace 30 años por las vecinas y vecinos.

La remodelación del parque incluyó veredas anchas y superficies blandas, buscando modernizar y revalorizar el espacio. El lugar también incluirá un homenaje a las Islas Malvinas.

«Es un día muy importante, muy importante para el barrio porque es una plaza que se construyó desde los vecinos hace 30 años y que tiene un sentido de pertenencia muy importante desde su nombre«, sostuvo María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Según explicó, la plaza lleva el nombre de Manuel Ulloa, gendarme y uno de los vecinos que impulsó la construcción del espacio comunitario. En el corte de cintas también participaron sus hijas, Rocío y Luciana.

Pasqualini realizó el corte de cintas junto a las hijas de Manuel Ulloa. Foto: Florencia Salto.

Pasqualini contó que «en la plaza durante un determinado tiempo había feriantes, logramos trabajar con ellos y que fuesen a otras ferias y recuperar este espacio público que tiene este sentido de pertenencia con el barrio».

Detalló también que «nos hemos comprometido con el barrio, desde este sentido de pertenencia, que vamos a trabajar sobre un mural de Malvinas también que el barrio quiere que tenga«.

Juan Martín Gonzáles, director de Proyectos y Espacios Verdes, describió cómo es la nueva plaza: «intervenimos con veredas de hormigón nuevas, una zona de juegos con piso blando con juegos inclusivos, un sector de descanso también con bancos y mesas de hormigón y una posta saludable«.

Agregó que el parque tendrá césped y sistema de riego, e iluminación LED buscando mayor seguridad para que las familias puedan disfrutar del lugar durante todo el día.

Por último, Rocío y Luciana Ulloa expresaron: «es muy emocionante después de 30 años verla reinaugurada, recordamos mucho a nuestro papá por lo que nos van contando, éramos muy chiquitas cuando falleció».


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La municipalidad de Neuquén reinauguró este viernes la plaza Ulloa en el barrio Gran Neuquén Sur, un espacio que fue creado hace 30 años por las vecinas y vecinos.

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