Reinauguraron la plaza Ulloa en Neuquén, a 30 años de su creación vecinal

La municipalidad de Neuquén reinauguró este viernes la plaza Ulloa en el barrio Gran Neuquén Sur, un espacio que fue creado hace 30 años por las vecinas y vecinos.

La remodelación del parque incluyó veredas anchas y superficies blandas, buscando modernizar y revalorizar el espacio. El lugar también incluirá un homenaje a las Islas Malvinas.

«Es un día muy importante, muy importante para el barrio porque es una plaza que se construyó desde los vecinos hace 30 años y que tiene un sentido de pertenencia muy importante desde su nombre«, sostuvo María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Según explicó, la plaza lleva el nombre de Manuel Ulloa, gendarme y uno de los vecinos que impulsó la construcción del espacio comunitario. En el corte de cintas también participaron sus hijas, Rocío y Luciana.

Pasqualini realizó el corte de cintas junto a las hijas de Manuel Ulloa. Foto: Florencia Salto.

Pasqualini contó que «en la plaza durante un determinado tiempo había feriantes, logramos trabajar con ellos y que fuesen a otras ferias y recuperar este espacio público que tiene este sentido de pertenencia con el barrio».

Detalló también que «nos hemos comprometido con el barrio, desde este sentido de pertenencia, que vamos a trabajar sobre un mural de Malvinas también que el barrio quiere que tenga«.

Juan Martín Gonzáles, director de Proyectos y Espacios Verdes, describió cómo es la nueva plaza: «intervenimos con veredas de hormigón nuevas, una zona de juegos con piso blando con juegos inclusivos, un sector de descanso también con bancos y mesas de hormigón y una posta saludable«.

Agregó que el parque tendrá césped y sistema de riego, e iluminación LED buscando mayor seguridad para que las familias puedan disfrutar del lugar durante todo el día.

Por último, Rocío y Luciana Ulloa expresaron: «es muy emocionante después de 30 años verla reinaugurada, recordamos mucho a nuestro papá por lo que nos van contando, éramos muy chiquitas cuando falleció».