Un estudiante llevó una réplica de arma a una escuela en Regina: fue notificado por «intimidación pública»

Un estudiante llevó un arma a la escuela y generó preocupación en Regina: tras un allanamiento, se confirmó que era una réplica (Foto: archivo).

En medio de las múltiples amenazas en escuelas que generó preocupación en la comunidad educativa a nivel nacional y regional, en Villa Regina se registró un episodio con un estudiante que fue denunciado por sus propios compañeros por llevar lo que en principio parecía un arma de fuego.

La situación fue advertida primero a las autoridades escolares y luego concluyó con un llamado a la Policía. Por el caso se abrió una investigación que incluyó la identificación del estudiante y un allanamiento en su vivienda que permitió confirmar que el arma era una réplica.

Un réplica de arma generó preocupación en una escuela de Regina: hallazgo, allanamiento y una causa abierta

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, detalló a Diario RÍO NEGRO que los efectivos tomaron conocimiento cuando el pasado jueves, 23 de abril, se comunicaron desde un establecimiento educativo para solicitar la intervención policial ante la posible presencia de un arma.

El director de la Institución declaró que un grupo de alumnos había advertido que «en el sobretecho de un aula habría un arma de fuego» y cuando se corroboró el lugar, hallaron «una caja perteneciente a una pistola». Los mismos jóvenes que alertaron la situación fueron quienes terminaron de apuntar contra un estudiante que cursaría quinto año, y afirmaron que «lo habían visto exhibiendo dicha arma dentro del aula».

El caso llevó a la intervención inmediata del personal de la División Judicial e Investigaciones. El comisario González mencionó que tras tomar todas las declaraciones y realizar las averiguaciones pertinentes, pudieron dar con el adolescente involucrado.

Con la identificación confirmada, se procedió a realizar un operativo de allanamiento que realizó esta madrugada de viernes el personal de la Brigada de Investigaciones con la presencia del juez Dr. Agustín Bianchi y el fiscal interviniente Dr. Juan Carlos Luppi.

El procedimiento que se hizo sobre la vivienda del estudiante arrojó resultados positivos y fue clave para confirmar que se trataba de una «réplica de plástico símil a arma de fuego». Debido a que se trata de un menor de edad, durante el procedimiento solo se lo notificó a él y a su progenitor por la causa judicial que se inició por «intimidación pública».