Weretilneck cambia la conducción del DPA y la empresa de riego estatal

Weretilneck estuvo con Gastón Renda esta semana en la cordillera, ahora lo pasó a la empresa estatal de riego. Foto: Alfredo Leiva

El gobernador Alberto Weretilneck dispuso la separación funcional del Departamento Provincial de Aguas y la empresa estatal de Generación y Riego SAU (exArse) y anunció que el nuevo titular del organismo hídrico provincial será Néstor Pérez, que cumplía funciones como secretario de Energía Eléctrica.

La Legislatura deberá ratificar el pliego de designación de Pérez al frente del DPA, quien reemplazará a Gastón Renda que había asumido en febrero de 2025, y a su vez el actual titular del organismo irá a la presidencia de la empresa de riego.

Se trata de una «nueva etapa de fortalecimiento institucional, modernización del Estado y desarrollo«, destacó el Gobierno al anunciar este viernes los cambios, que tienen por objetivo «dar mayor agilidad, funcionalidad y capacidad operativa a ambos espacios».

Néstor Pérez pasará a comandar el DPA, según propuso el gobernador Weretilneck. Foto: Gentileza

«La decisión forma parte de una visión estratégica impulsada por el Gobernador para alinear al DPA con los nuevos desafíos del desarrollo provincial y, al mismo tiempo, potenciar a Gyrsau como empresa estatal de servicios, con mayores posibilidades de crecimiento y expansión», valoró el Gobierno.

Indicó que en esta nueva etapa, «Río Negro necesita consolidar una estructura más ordenada y eficiente para acompañar los objetivos estratégicos de la provincia, especialmente todo lo vinculado al desarrollo energético de la zona atlántica, llamada a convertirse en el principal polo de exportación de hidrocarburos del país, y al crecimiento productivo asociado a ese proceso».

Para la Provincia, «la planificación, administración y gestión eficiente del recurso hídrico resultan centrales para sostener los nuevos desafíos que enfrenta la provincia» y remarcó la separación funcional del DPA y la empresa que si bien tenían estructuras diferentes trabajaban de forma integrada hasta el momento.

El objetivo es que el DPA fortalezca su rol como organismo rector de la política hídrica, mientras Gyrsau amplía su perfil como herramienta de servicios y desarrollo, en sintonía con la visión del gobierno provincial para esta nueva etapa.

En el comunicado oficial, el Gobierno destacó la labor de Renda al frente del DPA en este año de gestión y señaló que el «ordenamiento institucional fue clave para consolidar una etapa de gestión que hoy permite avanzar hacia un nuevo objetivo: generar más valor agregado a partir de los vastos recursos provinciales, especialmente por la potencialidad de las distintas cuencas hídricas de Río Negro».