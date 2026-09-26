Entender, escuchar y construir: Credicoop profundiza su vínculo con las pymes de Vaca Muerta y la minería

El crecimiento de Vaca Muerta y el avance de la minería están modificando las necesidades de las empresas proveedoras. Frente a este escenario, el Banco Credicoop decidió profundizar su estrategia de apoyo con una focalización exclusiva en petróleo, gas y minería.

Alejandro Villavicencio (derecha), responsable a cargo de la nueva área de minería, gas y petróleo, junto a Roberto Alí, Gerente del Banco Credicoop en Neuquén.

Roberto Alí, gerente de la entidad, y Alejandro Villavicencio, responsable a cargo de la nueva estructura, dialogaron con Energía On y brindaron detalles sobre este despliegue.

“Lo que estamos haciendo es profundizar y focalizar en estas áreas que han tomado un dinamismo mayor”, explicó Villavicencio sobre el sector inaugurado en septiembre. Según detalló, el objetivo no fue crear una división aislada, sino «especializar el trabajo de las sucursales para asistir mejor a las firmas que requieren soluciones financieras y herramientas para integrarse a mercados en expansión».

Esta iniciativa se apoya en el modelo cooperativo de la institución, que actualmente trabaja con 215.000 pymes. “La construcción de las herramientas que llevamos a cada lugar tiene correlato con la territorialidad. Nuestro modelo nos permite relacionarnos con las empresas, escuchar y, a partir de ahí, diseñar la opción que mejor se adapte”, señaló Alí.

Para Credicoop, el vínculo con las pequeñas y medianas empresas no es una estrategia reciente, sino su razón de ser. “Somos un banco nacido, criado y dirigido por pymes y las personas que se asocian”, sostuvo Villavicencio, quien remarcó el «ADN pyme» consolidado por la entidad a lo largo de los años.

De las ideas a lo concreto

La asistencia se traduce en herramientas diversas, desde el financiamiento de corto y largo plazo, operatorias de facturas y cheques, préstamos vinculados a contratos, leasing, hasta la adquisición de bienes de capital e importación de equipamiento. También se desarrollan convenios para facilitar el acceso a maquinaria producida en Argentina, favoreciendo la incorporación de tecnología nacional.

Sin embargo, la propuesta busca ir más allá del mostrador bancario. Ambos directivos remarcaron que la capacitación y el desarrollo de competencias son centrales para las empresas que buscan incorporarse a proyectos de mayor escala.

“Las soluciones las construimos en conjunto”, planteó Villavicencio, y agregó que el fin es apuntalar a las firmas no solo desde los servicios financieros, sino también en las capacidades operativas que necesitan para sostener su desarrollo del largo plazo.

La presencia en el territorio es el elemento articulador de esta estrategia. El banco cuenta con sucursales y equipos en provincias mineras y energéticas clave; en Neuquén, por ejemplo, está presente en localidades como Cutral Co, Plaza Huincul y Centenario. La meta es que el contacto y el seguimiento se realicen desde el propio lugar de operaciones, con el respaldo de las áreas centrales.

Alí, quien se desempeña como gerente regional en Neuquén y Mendoza, destacó que esta modalidd marca una diferencia respecto de la atención despersonalizada del mercado actual. “Con el banco no te vas a contactar con un 0800, sino que vas a tener un ejecutivo asignado. Queremos conocer de primera mano qué sucede en cada empresa y generar respuestas rápidas”, explicó.

Más allá de Vaca Muerta

Foto gentileza.

En el caso de los hidrocarburos, la mirada del banco excede la actividad en el pozo. Alí señaló que el desarrollo de grandes obras genera un efecto expansivo sobre el comercio, la construcción, la vivienda y la producción primaria de la región. Esto abre oportunidades sostenidas para que nuevos actores locales se sumen a la cadena de valor.

En lo que respecta a la minería, explicaron que, si bien presenta una dinámica diferente, aparece como un sector con fuertes perspectivas. Credicoop ya cuenta con presencia en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza y la Patagonia. La nueva focalización apunta a robustecer ese vínculo y preparar respuestas operativas específicas.

Esta estructura técnica incluye programas de capacitación profesional y apoyo en comercio exterior canalizados mediante la Fundación Banco Credicoop. “Buscamos dar respuestas parafinancieras. La formación hoy es una de las variables más delicadas y muchas veces queda desconsiderada en los análisis crediticios tradicionales”, acotó Alí.

Para responder a la velocidad del mercado , el área se trazó metas operativas bien definidas:

Agilizar la calificación crediticia: Reducir tiempos para los proveedores, entendiendo que los contratos con grandes operadoras exigen respuestas inmediatas.

Reducir tiempos para los proveedores, entendiendo que los contratos con grandes operadoras exigen respuestas inmediatas. Generar vinculación directa: Organizar rondas de negocios dirigidas para conectar la oferta pyme con la demanda de las principales compañías.

Organizar rondas de negocios dirigidas para conectar la oferta pyme con la demanda de las principales compañías. Financiar tecnología de punta: Estructurar leasing y créditos de importación de largo plazo para que las empresas locales alcancen los estándares de certificación internacionales.

El despliegue se apoya en una red que, a septiembre de 2026, consolida 276 filiales y 13 centros de atención en todo el país. Además, el esquema incorpora a más de 5.500 dirigentes locales, integrando a comerciantes, productores y empresarios a la gestión.

“Somos el reflejo de la comunidad organizada. La intervención de actores locales nos da una ventaja a la hora de interpretarnos y le da mucha solidez a la gestión”, añadió Alí.

Con esta especialización, Banco Credicoop busca consolidarse como el socio estratégico que permita a las pymes argentinas dejar de ser espectadoras y transformarse en protagonistas del histórico salto energético y minero que vive el país.

Para acompañar este proceso, la institución prevé desplegar equipos comerciales en las próximas exposiciones de gas y petróleo de la región, mientras que todas las firmas interesadas en consultar las líneas de asistencia vigentes o coordinar evaluaciones técnicas pueden comunicarse directamente con los representantes comerciales de la entidad escribiendo al correo avillavicencio@bancocredicoop.coop o llamando a la línea telefónica 2615 98-9600.