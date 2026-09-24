Cómo es el proyecto Argentina LNG que tendrá respaldo financiero de Estados Unidos

Argentina LNG contempla dos unidades flotantes de licuefacción de 6 millones de toneladas anuales cada una, que estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro. Foto gentileza.

«Argentina LNG» es un megaproyecto de exportación de gas que busca convertir los recursos de Vaca Muerta en GNL para abastecer a los mercados internacionales. La iniciativa es impulsada por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos, y contempla una inversión de gran escala para desarrollar toda la cadena, desde la producción del gas hasta su exportación.

El proyecto prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas de GNL por año (MTPA), que se alcanzaría mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) de 6 MTPA cada una. Estas instalaciones estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

La particularidad de Argentina LNG es que no se trata solamente de un proyecto para licuar gas. La iniciativa está diseñada como una cadena integrada, que incluye la producción del recurso en Vaca Muerta, su transporte, procesamiento, licuefacción y posterior exportación por vía marítima.

El primer eslabón estará en Neuquén, Vaca Muerta, donde se desarrollará la producción de gas necesaria para alimentar el proyecto. Para trasladar ese volumen hacia la costa atlántica será necesario contar con nueva infraestructura de transporte, además de instalaciones destinadas al procesamiento del gas.

La cadena también contempla plantas de procesamiento y trenes de fraccionamiento de líquidos, que permitirán acondicionar el gas antes de que llegue a las unidades de licuefacción. Una vez procesado, el gas será enviado hacia la costa de Río Negro.

Allí entrarán en funcionamiento las dos unidades flotantes de licuefacción. Estas instalaciones toman el gas natural y lo enfrían hasta convertirlo en gas natural licuado, lo que permite reducir su volumen y transportarlo en barcos metaneros hacia distintos destinos internacionales.

De esta manera, el proyecto conecta dos puntos centrales de la cadena energética, Vaca Muerta como fuente de producción y Río Negro como puerta de salida del GNL hacia el mundo.

Respaldo internacional

El proyecto sumó ahora un nuevo respaldo a partir del acuerdo alcanzado entre Argentina y Estados Unidos. Dentro del denominado Corredor Andes-Atlántico, el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6.000 millones para respaldar Argentina LNG.

El esquema también contempla la posibilidad de participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). El financiamiento estará orientado a respaldar la participación de empresas y proveedores estadounidenses en el desarrollo de la infraestructura vinculada al proyecto.

Los US$6.000 millones destinados a Argentina LNG representan la mayor parte de los US$7.000 millones de inversiones que Estados Unidos y Argentina buscan movilizar hasta 2027 mediante el Corredor Andes-Atlántico. El acuerdo incluye además iniciativas vinculadas con minería, transporte, energía y telecomunicaciones.

El respaldo financiero estadounidense se suma al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), bajo el cual fue presentado el proyecto. La iniciativa se convertiría en la mayor inversión privada de la historia argentina y en uno de los proyectos de mayor escala dentro del régimen.

Con Argentina LNG, el objetivo es que el desarrollo de Vaca Muerta no quede limitado al mercado interno. La infraestructura proyectada permitiría aumentar la producción de gas, procesarlo y convertirlo en GNL para enviarlo por barco a mercados internacionales.

El proyecto, por lo tanto, requiere el desarrollo simultáneo de infraestructura en distintos puntos de la cadena. Por un lado, pozos y producción en Neuquén, transporte y procesamiento del gas, instalaciones de licuefacción en Río Negro y capacidad portuaria para la exportación. Su desarrollo busca establecer una nueva vía de salida para el gas de Vaca Muerta a escala global.