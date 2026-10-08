Especialistas en inversión de capital de Texas identifican en Vaca Muerta el potencial que tuvo Permian

El desarrollo a gran escala de la cuenca neuquina y su plena integración a los mercados energéticos globales enfrentan un desafío ineludible: la necesidad de estructurar vías de financiamiento sólidas y atraer capital internacional para la ejecución de infraestructura crítica.

En el actual contexto de negocios, la perspectiva de los inversores globales ha evolucionado, ya que el debate actual no gira en torno a la viabilidad de Argentina como destino hidrocarburífero, sino sobre cuáles son los vehículos de inversión adecuados para materializar los grandes proyectos.

La demanda de financiamiento avanza en estricta correlación con las necesidades de infraestructura orientadas al transporte, procesamiento y exportación. Para viabilizar esta expansión corporativa, el sector requiere alianzas estratégicas y marcos de previsibilidad a largo plazo, donde herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) resultan determinantes.

Desde el ámbito de los fondos de inversión norteamericanos trazan paralelismos directos con el exitoso desarrollo del shale en su país.

Al analizar el escenario local, Josh Martin, Managing Director de Pickering Energy Partners, señaló: “Desde Texas, es ineludible observar Vaca Muerta y reconocer las variables que catalizaron la oportunidad del shale en los Estados Unidos: un recurso de clase mundial, métricas de productividad en ascenso, una comunidad operadora con vasta experiencia y un ecosistema de servicios e infraestructura en proceso de consolidación”.

Asimismo, el ejecutivo enfatizó que la inyección de liquidez será el factor disruptivo para la cuenca. “El capital constituyó el componente decisivo para liberar el potencial de la industria allí, y estamos convencidos de que la comunidad financiera global desempeñará un papel de idéntica relevancia en esta nueva fase de desarrollo en Argentina”, agregó Martin.

En este contexto de transformación, las instituciones binacionales subrayan el cambio de paradigma del sector y la necesidad de conectar estos proyectos con el mercado de capitales. “Vaca Muerta ha validado con creces la calidad de su recurso y sus estándares de eficiencia operativa a nivel global”, destacó Gabriela Aguilar, presidente de la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC).

Lejos de conformarse con los hitos alcanzados, Aguilar remarcó que el objetivo principal de esta nueva fase radica en canalizar dicha oportunidad energética hacia el exterior.

“Facilitar las estructuras financieras adecuadas y cimentar la confianza del inversor son las condiciones necesarias para escalar la matriz productiva y dar el salto definitivo hacia la exportación”, concluyó la ejecutiva.

Para abordar la identificación de instrumentos financieros, la optimización de estructuras de capital y los mecanismos de mitigación de riesgo, los líderes del sector se darán cita en el panel “Financing Vaca Muerta: Connecting Argentina’s Energy Opportunity with Global Capital”.

El encuentro reunirá a destacados referentes del ámbito bancario y de los mercados de capitales, entre ellos Adrián Scosceria, Head de Corporate Banking de Macro; Germán Heberling, Managing Director de Citibank Argentina; y Josh Martin, Head of Securities and Equity Capital Markets de Pickering Energy Partners.

La cumbre ejecutiva tendrá lugar el martes 20 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo, en el marco del Energy Trade Mission Summit, con Galicia acompañando la iniciativa como sponsor. El evento integra la agenda oficial de la misión comercial Energy Trade Mission Argentina–U.S. AOG 2026, que se desarrollará del 18 al 22 de octubre y es impulsada por la ATCC para generar sinergias corporativas tangibles entre operadoras, inversores e instituciones financieras de Argentina y los Estados Unidos.