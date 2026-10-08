Integración gasífera en Latinoamérica: referentes de la industria apuntan a una estrategia conjunta

En el encuentro se planteó la necesidad de articular producción, demanda e infraestructura. Foto: archivo Matías Subat.

América Latina y el Caribe dispone de recursos abundantes, pero su aprovechamiento requiere de una mayor integración gasífera que apunte a fortalecer la seguridad energética, reducir los costos e impulsar el desarrollo productivo de los países de integran la región.

Ese fue el planteo en el que coincidieron referentes del sector en la primera Sesión Magistral de la XI Semana de la Energía, evento que organiza anualmente la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE).

En líneas generales, los participantes expresaron que dicha integración permitiría aprovechar mejor la complementariedad entre países, diversificar el abastecimiento y responder con mayor resiliencia a las disrupciones de los mercados internacionales.

Para concretar ese potencial, señalaron la necesidad de articular producción, demanda e infraestructura mediante una planificación regional, regulaciones compatibles y acuerdos políticos de largo plazo que den previsibilidad a las inversiones y acompañen las transiciones energéticas.

Referentes del sector en la primera Sesión Magistral de la XI Semana de la Energía. Foto: gentileza.

Integración regional: ¿Qué dijeron los referentes del sector?

Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE y moderador del panel, afirmó que «avanzamos en una estrategia latinoamericana y caribeña que conecte nuestras cuencas productoras con la demanda regional y permita construir mercados de gas con reglas comunes y previsibilidad de largo plazo».

«Necesitamos ese acuerdo estratégico que haga que la interconexión sea integración también«, añadió Griselda Lambertini, directora en el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad de Argentina. Como horizonte, planteó una coordinación técnico-regulatoria regional capaz de ordenar los intercambios y anticipar situaciones de emergencia.

Por su parte, Heloisa Borges Bastos Esteves, de FGV Energía, destacó el papel que cumple Brasil como mercado de escala, señalando que «puede aportar la demanda que impulse a la región y, al mismo tiempo, beneficiarse de un gas natural competitivo». Para garantizar su avance en conjunto, señaló la conveniencia de una instancia multilateral que permita abordar en conjunto las cuestiones regulatorias, contractuales, fiscales y técnicas.

«Avanzamos en una estrategia latinoamericana y caribeña que conecte nuestras cuencas productoras con la demanda regional». Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE

Luz Estella Murgas Maya, coordinadora regional para América Latina de la Unión Internacional del Gas (IGU), advirtió que el desafío para la región no es de recursos, sino que «el problema es la demora en la ejecución de los proyectos para aprovecharlos«. En ese sentido, propuso tomar como referencia instrumentos que ofrezcan estabilidad, incentivos a la inversión y mecanismos para agilizar proyectos estratégicos.

En tanto, Juan Ríos, ejecutivo principal de la Dirección de Energía, Gas y Minería Estratégica de CAF, aseguró que «la integración es uno de los principios fundacionales del Banco» y planteó a futuro una región «atendida por sus propios recursos«, con una planificación que aproveche las complementariedades entre países.

«Las puertas están abiertas», afirmó Marcela Silva, directora regional de Infraestructura para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, al referirse al apoyo a proyectos de infraestructura vinculados al transporte, procesamiento y distribución de gas. Además, remarcó que agregar demanda y compartir infraestructura puede convertir proyectos inviables a escala nacional en proyectos financiables a escala regional.