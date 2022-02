Estados Unidos: bajan financiamiento al shale por no tener planes de transición

El fondo de pensiones estatal de Nueva York, cotizado en US$ 280.000 millones, venderá más de US$ 238 millones en acciones y bonos de compañías de petróleo y gas por no tener planes vigentes de reducción de emisiones. Las empresas afectadas son Pioneer Natural Resources, Hess Corp., y Diamondback Energy.

La medida sigue a una revisión interna que determinó que las empresas no demostraron planes viables de transición neta cero, según un comunicado del ente estatal. El Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York tiene participaciones en 42 compañías de petróleo y gas.

“A medida que las fuerzas del mercado y las nuevas políticas impulsan la transición energética, debemos alinear nuestras inversiones con un futuro rentable y dinámico”, expresaron desde el fondo de pensiones, en comunicado oficial.

Y agregaron: “La industria del petróleo y el gas del shale se enfrenta a numerosos obstáculos en el futuro que plantean riesgos para su rendimiento financiero”.

La desinversión se produce en un contexto en que las acciones de petróleo y gas lideran las ganancias del mercado gracias a los precios más altos de los commodities y la reducción del gasto. Hess y APA Corp., dos de los objetivos de desinversión del fondo, se encuentran entre los 10 mejores en el índice S&P 500 este año. Las 10 son empresas de petróleo y gas.