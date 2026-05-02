Ludovica Squirru: predicciones para el sábado 2 con energía de Fuego yang y advertencias clave

El horóscopo chino de Ludovica Squirru ya marcó el pulso energético para el sábado 2, una jornada atravesada por el Fuego yang, una vibración intensa que impulsa la acción, pero también exige cautela en las decisiones importantes.

Según detalla la astróloga en su agenda 2026, el día estará regido por el signo de la Rata, con una energía mental activa, estratégica y resolutiva. Sin embargo, no todo será armonía: también habrá tensiones que conviene tener en cuenta.

Energía del día: Fuego yang y protagonismo de la Rata

La combinación de Fuego yang con la influencia de la Rata genera un clima de dinamismo, ideal para avanzar, planificar y tomar decisiones rápidas.

El Ki diario es 7, lo que suma una vibración introspectiva: aunque haya impulso externo, también será clave escuchar la intuición.

Choques y afinidades: con quién conectar y a quién evitar

Uno de los puntos centrales del día será el choque con el Caballo, lo que puede traducirse en conflictos, desacuerdos o tensiones en vínculos cercanos.

En cambio, habrá afinidad y buena energía con:

Rata

Búfalo

Dragón

Cabra

Mono

Gallo

Chancho

Estas combinaciones favorecen acuerdos, encuentros positivos y avances en proyectos compartidos.

Consejo clave del día según Ludovica Squirru

La jornada será especialmente favorable para:

Hacer servicio social

Orar o decretar intenciones

Comprometerse con objetivos

Construir y cimentar proyectos a largo plazo

Sin embargo, hay advertencias claras:

Evitar casarse o inaugurar algo importante, ya que la energía no es estable para decisiones definitivas.

Este sábado 2 se presenta como un día potente para avanzar y ordenar la vida, pero con una consigna clara: actuar con inteligencia y evitar decisiones irreversibles.