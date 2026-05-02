Murió Alex Zanardi: expiloto de F1, campeón paralímpico y un símbolo de superación en el deporte

El ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido este sábado. Los familiares del deportista agradecieron las condolencias y pidieron respeto por la privacidad en este momento de duelo.

La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del deporte, donde Zanardi era considerado una figura emblemática tanto por su trayectoria como por su historia de superación. Su fallecimiento ocurrió el 1 de mayo y rápidamente motivó homenajes de distintas organizaciones y personalidades vinculadas al automovilismo y al movimiento paralímpico.

Zanardi fue un piloto profesional que compitió en la Fórmula 1 durante la década de 1990, participando en más de 40 Grandes Premios con equipos como Jordan, Lotus y Williams. Si bien no consiguió victorias en la categoría, logró destacarse por su talento y perseverancia en un contexto altamente competitivo.

A lo largo de su vida, el italiano atravesó múltiples episodios críticos de salud que marcaron su carrera y su vida personal, pero siempre logró reinventarse y mantenerse activo en el deporte de alto rendimiento. Su historia trascendió las pistas y se convirtió en un símbolo global de resiliencia.

El ex piloto de F1 tuvo un accidente en 2020 que le produjo complicaciones de salud (foto: archivo)

Su mayor éxito en el automovilismo llegó en Estados Unidos, donde se consagró campeón de la serie CART en 1997 y 1998, consolidándose como uno de los pilotos más importantes de esa categoría. Su estilo agresivo y su capacidad de sobreponerse a la presión lo posicionaron como una referencia del automovilismo internacional.

El accidente que cambió la vida de Zanardi y su llegada a los Juegos Paralímpicos

En 2001, su vida cambió de manera drástica tras sufrir un grave accidente durante una carrera en Alemania, que le provocó la amputación de ambas piernas. A pesar de la magnitud del hecho, Zanardi logró sobrevivir y, con el tiempo, volver a competir en distintas disciplinas adaptadas.

Lejos de abandonar el deporte, el italiano inició una nueva etapa como atleta paralímpico en ciclismo adaptado, disciplina en la que alcanzó un nivel de excelencia. Ganó cuatro medallas de oro y varias preseas más en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, convirtiéndose en uno de los deportistas más destacados de esa especialidad.

Su capacidad de superación volvió a ponerse a prueba en 2020, cuando sufrió otro grave accidente mientras participaba en una competencia de ciclismo adaptado, lo que le provocó severas lesiones craneales. Desde entonces, su estado de salud fue delicado y se mantuvo alejado de la vida pública.

A lo largo de su carrera, Zanardi también regresó ocasionalmente al automovilismo con vehículos adaptados, demostrando su determinación por seguir compitiendo a pesar de las limitaciones físicas. Además, participó en maratones y otras pruebas de resistencia, ampliando aún más su legado deportivo.

Con su fallecimiento, el deporte internacional despide a una figura que trascendió los resultados. Su historia de vida, marcada por la adversidad y la superación constante, lo convirtió en un símbolo de coraje, inspiración y perseverancia para millones de personas en todo el mundo.