Exclusiva: Cómo es el plan de TotalEnergies para Vaca Muerta

El primer pozo de Vaca Muerta tiene nombre y apellido: es el AP xp1001, un pozo que desde 2012 está en producción en el bloque Aguada Pichana Este (APE) y que fue realizado por la firma Total Austral, la subsidiaria local de TotalEnergies. Desde ese primer momento el director del Activo Neuquén de la firma, Jorge Torres, está detrás de todo lo que pasa en la formación shale, en donde asegura que “el potencial de la roca es indiscutido”. En una entrevista exclusiva con Enegía On, Torres contó la hoja de ruta de la firma francesa en Vaca Muerta, sus planes de descarbonizar las operaciones y los desafíos que implica pensar en una actividad mucho mayor.

P-¿Cómo está la producción de TotalEnergies en Neuquén?

R-Hoy tenemos 70 pozos conectados. En APE acabamos de volver a llenar la planta -que antes recibía gas convencional- en poco más de dos años duplicamos la producción y hoy estamos en los 14 millones de metros cúbicos por día, en el plateau, con saturación de planta. Hay un proyecto, que todavía no lo tenemos sancionado, pero la idea es llevar a APE a 16 millones de metros cúbicos que es el máximo de la capacidad de tratamiento y de transporte, seguramente a principios o mediados del 2025.

P- ¿Cuánto llevan han invertido en este bloque?

R- En APE tenemos más de 1500 millones de dólares que llevamos invertidos en total, entre pozos, infraestructura, líneas.

P- ¿Cómo están en las demás áreas que poseen?

R-Tenemos en los bloques de Rincón la Ceniza y La Escalonada. Ahí tenemos una EPF en producción, acabamos de abrir un pad de gas y condensado en La Escalonada que afortunadamente tiene muy buenos resultados. Allí estamos luchando con la evacuación del petróleo porque, al no estar conectados por oleoducto, tenemos que evacuar por camiones, pero también con resultados muy promisorios. En ese pad hoy estamos produciendo 500 metros cúbicos por día de petróleo -unos 3150 barriles-.Técnicamente hablando es un condensado, no es petróleo. Es un líquido amarillo traslúcido muy volátil.

P- ¿Entre todas las áreas cuánto producen hoy y a cuánto quieren llegar?

R- En Vaca Muerta hoy estamos produciendo un total de 16 millones de metros cúbicos por día, más los líquidos asociados que hay también en APE y estamos yendo hacia el proyecto de llevar a APE a 16 millones, con lo que serían 18 millones de metros cúbicos en total y en base a eso ahora estamos evaluando cuál sería nuestro próximo paso. Para el año que viene en APE estamos proyectando 10 ó 12 pozos para mantener el plateau y después en 2025 habrá más pozos para llegar a esos 2 millones de metros cúbicos adicionales.

P- ¿Qué alternativas tienen para esos próximos pasos?

R- La idea es concentrarnos en el portafolio que tenemos y desarrollarlo. No estamos viendo más áreas, sino concentrarnos en sacar el mejor valor de ese portafolio y en línea con los criterios que tenemos para seleccionar y aprobar proyectos.

En TotalEnergies vemos el gas como un fluido de transición hacia una energía más limpia y no solo en el gas por sí mismo sino en la forma en que lo producimos. En APE tenemos una serie de proyectos vinculados a limpiar ese gas que son dignos de destacar. Estamos construyendo una línea eléctrica de alta tensión de 43 kilómetros para alimentar la planta de APE con energía renovable.

Una vez conectada la planta al sistema eléctrico vamos a cambiar los compresores, que hoy se alimentan con gas por compresores eléctricos. Entonces vamos a dejar de quemar gas y ese gas lo vamos a estar volcando al mercado y vamos a tener más energía y más limpia.

P- ¿Cuándo estará listo este sistema?

R-La línea eléctrica está en construcción. Debería estar en funcionamiento a principios del primer trimestre del año próximo y complementa todo un catálogo de proyectos que tenemos donde estamos pasando a la acción los anunciados. El año pasado reemplazamos 220 skids de inyección de químicos por otros movidos por bombas eléctricas y alimentadas con paneles solares.

También todo lo que es gas de instrumentos, para instrumentos de medición que históricamente los movíamos con con gas propio, estamos cambiando ese gas por aire también para eliminar emisiones de metano. Es un trabajo de hormiga que se complementa con la línea eléctrica.

También en APE, una parte del agua de producción la tomamos y la volvemos a proyectar cuando efectuamos las facturas en los pozos en etapas puntuales y estamos trabajando para reciclar el 100% del agua.

Y vamos más allá de las imágenes satelitales. Hemos sobrevolado aviones sobre nuestros sitios operados para detectar emisiones de CO2 y de metano. Dos veces por año sobrevolamos nuestras instalaciones con drones detectando emisiones de metano y una vez que son detectadas, vamos por una cámara y apuntamos específicamente para comprobar esa emisión y tomamos una acción correctiva para eliminarla.

P- ¿Cómo ve el potencial y los desafíos que enfrenta Vaca Muerta?

R- El potencial lo conocemos, el tema es cómo vamos a llegar. El desafío es tener las condiciones económicas y un marco económico adecuado que nos permitan efectuar las inversiones que tenemos proyectadas. El acceso a divisas es algo crítico, al menos para una empresa como la nuestra.

Dejando de lado eso, que no es menor, creo que hay un desafío en lo que hace a ductos. Me gusta ampliar el concepto de ductos a no solo a los que salen sino a los que entran a Vaca Muerta: los acueductos y los electroductos.

Cuando hablamos de duplicar la actividad de Vaca Muerta, los electroductos a través de los cuales queremos traer energías renovables va a haber que ocuparse para poder transportar y traer hacia Vaca Muerta energía verde. Y lo mismo con el del tema agua. Si queremos llevar nuestro nivel de actividad al doble o triple la pregunta es cómo vamos a evacuar esa producción y cómo vamos a suministrar a Vaca Muerta esas materias primas que van a ser el agua y la electricidad. Este es para mí el siguiente desafío que tiene Vaca Muerta.