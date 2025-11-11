Fallo YPF: Loretta Preska rechazó un pedido de la petrolera en la causa por la determinación de alter ego

La jueza Loretta Preska rechazó un pedido de la petrolera YPF para evitar la entrega de información en la demanda por la cual se busca establecer si la compañía es alter ego de la Nación.

Fallo YPF: se mantienen firmes las solicitudes previas

Esta rama del juicio con la nacionalización de YPF busca conexiones entre la empresa y el Estado argentino con el fin de establecer una vinculación directa entre ambos.

Las solicitudes fueron pedidas por los beneficiarios del caso, que en caso de probar “que son lo mismo” (alter ego) podrán pedir embargos sobre activos de la Nación y de allí conseguir los fondos para el pago se la sentencia de US$ 16.000 millones.

En las últimas horas, la magistrada denegó una presentación de la empresa y por ende se mantienen firmes las solicitudes previas.

Esta parte del mega juicio no tiene vinculación directa con la apelación que hizo la Argentina ente la Corte de Apelaciones que busca revertir directamente el fallo de Preska.

Pese a esta situación, mientras tanto, las causas derivadas continúan tramitándose y generando órdenes de este estilo.

Fallo YPF: Las tres partes en una audiencia en Nueva York y se espera la resolución

Desde el medio Clarín señalaron que aún sigue en suspenso la resolución de la cuestión de fondo del juicio, con la apelación de la Argentina contra el fallo de primera instancia. El mes pasado, se realizó la última audiencia en los tribunales de Nueva York.

En octubre, los letrados de las tres partes involucradas (los fondos demandantes, la Argentina e YPF) expusieron sus argumentos antes de que la Justicia de a conocer su decisión.

