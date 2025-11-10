Foco en Vaca Muerta: YPF traspasó las áreas convencionales que opera en Tierra del Fuego

El siguiente paso es la publicación del decreto y la ley provincial aprobando la cesión y los términos del acuerdo. (Foto: gentileza)

YPF concretó la cesión de sus áreas convencionales de producción de hidrocarburos en Tierra del Fuego a la empresa provincial de energía Terra Ignis. La firma del acuerdo definitivo se realizó este lunes, y marca un paso crucial en la implementación del «Plan 4×4″ de la petrolera nacional, que busca reenfocar su estrategia productiva hacia los recursos de shale en Vaca Muerta.

El traspaso se formalizó en un acto celebrado en la casa de la provincia, donde estuvieron presentes el gobernador Gustavo Melella, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio, junto a otras autoridades provinciales y de la compañía.

Este acuerdo da continuidad a un Memorando de Entendimiento (MOU) suscripto en agosto, que delineó las bases para esta transferencia. La cesión involucra siete bloques productivos: Lago Fuego, Los Chorrillos, TDF Fracción A, TDF Fracción B, TDF Fracción C, TDF Fracción D y TDF Fracción E.

Enfoque estratégico de YPF en Vaca Muerta

Según informaron desde YPF, esta operación es uno de los pilares estratégicos de su ambicioso «Plan 4×4». Dicho plan se basa en un manejo activo de su cartera de activos y una asignación más eficiente de los recursos. La finalidad es transformar a la petrolera en una empresa de shale de clase mundial, concentrando sus inversiones en la explotación no convencional.

El siguiente paso formal para completar definitivamente la operación será la publicación del decreto provincial y la posterior sanción de la ley local que aprueben la cesión y los términos acordados entre ambas partes.