Flavia Rayón: «Me parece que está bien ir a un solo esquema de subsidios»

La senadora se mostró a favor de cambiar el esquema de subsidios que se lanzó cuando era secretaria de Energía en 2022. Foto: archivo.

La flamante senadora nacional de Salta, Flavia Royón, se mostró de acuerdo con la modificación del sistema de subsidios que anunció la gestión de Javier Milei, aunque señaló que deben tener un mayor tope según las zonas climáticas del país. Además, la exsecretaria de Energía y Minería de la Nación del gobierno de Alberto Fernández, aseguró que es necesario darle mayor precisión a la Ley de Glaciares para que la minería tome impulso.

El nuevo esquema de subsidios que presentó Nación busca unificar el régimen para los consumos residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes. De esta forma, se reemplazará la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas.

El sistema dividirá los hogares entre subsidiados y los que pagarán tarifa plena. El requisito económico para acceder al beneficio será más estricto, ya que solo podrán recibir asistencia quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales ($3.641.397 al mes).

A favor de un solo esquema, no de los subsidios generalizados

«Me parece que está bien ir a un solo esquema» aseguró Flavia Rayón cuando se le pidió su opinión al respecto en diálogo en el programa radial Cosechas y Negocios.

Cuando la actual senadora era secretaria de Energía en la gestión de Alberto Fernández, se lanzó el sistema que está vigente desde 2022 hasta la actualidad. Sin embargo, ahora expresó que el esquema se extendió más de lo planeado: “implementamos un sistema de segmentación -el famoso N1, N2 y N3- que era provisorio y vencía en diciembre de 2023”.

También mencionó algunas problemáticas pendientes a resolver en el proyecto actual, como la dificultad que puede implicar el uso de la billetera electrónica en algunos lugares del país, o lo que denominó la hogarización: “vos podés estar pagando subsidios para la garrafa a muchas personas del mismo hogar, y este tema está aún sin resolver en parte por la informalidad que hoy tiene la Argentina”, explicó.

Cuando le preguntaron acerca de la posible eliminación de la Ley de Zona Fría -una de las medidas incluidas dentro de la reforma del esquema de subsidios- remarcó que no está a favor de los subsidios generalizados, sino que deben tener un mayor tope según las zonas climáticas del país.

«Tiene que ser un sistema donde el Estado subsidie a aquel que realmente lo necesita, y por supuesto no es lo mismo el requerimiento de una persona que vive en la Patagonia que él que vive en Córdoba» aseguró Royón. La ley que se propone modificar y que abordará ahora como senadora, es la que extendió la Zona Patagónica y casi dos tercios del país.

Respecto a la hoja de ruta del proyecto indicó que no la tiene clara en su totalidad, pero sí sabe que se habló de un 16% de subsidios a nivel general, y que «hay que ver cuánto se aplica en este segmento, mientras que el resto va a ir a tarifa plena». También aclaró que le es difícil precisar cuánto aumentará el precio de las tarifas, pues el porcentaje de coberturas varía según las estaciones del año.

Royón: «La Ley de Glaciares no fue clara»

«Somos un país con algunas provincias mineras, pero deberíamos ser un país minero», recalcó Royón acerca de la actualidad del sector en Argentina. En esa línea aseguró la necesidad y urgencia de que se realice una ley aclaratoria para la Ley de Glaciares que permita que los proyectos de cobre avancen.

Quien también fue secretaria de Minería para el gobierno actual hasta principios de 2024, aseguró que «hay proyectos de RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) de cobre que necesitan clarificar este tema de la Ley de Glaciares, y ojalá que se pueda hacer antes de mediados de 2026». La fecha que menciona refiere al 8 de julio del año próximo, que es cuando el RIGI dejará de estar en vigencia.

Royón sostuvo además que la Ley de Glaciares no fue clara respecto a qué se protege en el ambiente periglaciar: «No creo que haya que hacer una nueva ley, sino una ley aclaratoria donde quede claro que lo que se protege son las geoformas que tienen contribución hídrica. Es una definición más técnica para que esto deje de ser una inseguridad y que realmente puedan avanzar los proyectos de cobre», sostuvo.

Argumentó su planteo indicando que, de avanzar la minería, podría generar 15.000 millones de dólares adicionales en los próximos seis u ocho años, lo que la posicionaría como una «tercera turbina generadora de dólares» detrás del sector energético y la agroindustria. «Eso es muy importante porque las crisis que tiene Argentina macroeconómicas recurrentes son por falta de dólares», concluyó.