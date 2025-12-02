Lanzan el primer fideicomiso para el desarrollo minero del país

Cohen Aliados Financieros anunció la creación de un fideicomiso financiero para el proyecto Martín Bronce, llevado a cabo por la empresa minera MOM Mining SRL, en Palma Sola (Jujuy). Es el primero en el país que tiene el objetivo específico de dirigir capitales privados hacia un proyecto minero de producción real.

El fideicomiso «Desarrollo Minero Martín Bronce» busca acelerar la producción de cemento de cobre, un método que a partir de soluciones minerales permite obtener cobre metálico, que es considerado un mineral estratégico para la transición energética.

“La minería del cobre es un eje relevante para la transición energética global, y este instrumento ofrece una vía transparente y regulada para que los inversores participen en ese proceso”, afirmó en un comunicado Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen.

De esta manera, Cohen aspira a posicionarse como el principal articulador entre inversión privada e industria minera productiva. El diseño del fideicomiso se centró en garantizar un esquema seguro y transparente al enfocarse en «la trazabilidad de los fondos y la gobernanza del proyecto», según la compañía.

La empresa de servicios financieros quiere liderar el fomento de «una industria clave en el crecimiento federal y sostenible del país» al generar empleo, valor y divisas en la región jujeña, además de integrar la minería moderna con un enfoque ligado al cuidado del medio ambiente y hacia la transición energética.

Además, desde Cohen se señaló que podría acelerarse la expansión del sector minero en el país si se replicará este modelo de financiamiento en otras compañías, al promover «soluciones financieras que generan un impacto tangible y sostenible en el tiempo».

Dos alternativas de inversión para el fideicomiso Martín Bronce

El fideicomiso «Desarrollo Minero Martin Bronce» ofrece dos alternativas de inversión, con distintas características:

VDFA – Valores de Deuda Fiduciaria

Tasa: rendimiento anual del 7% en dólares.

Plazo: 23 meses, con pagos mensuales y un plazo de gracia de 6 meses.

Seguridad: 100% de garantía de capital e intereses en T-Bills (Bonos del Tesoro de Estados Unidos).

Plus: participación vinculada al aumento del precio del cobre, con referencia inicial de USD 10.000 por tonelada.

CP – Certificados de Participación