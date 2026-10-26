Ford Fiorasi presentó sus vehículos comerciales y nuevas opciones de financiación en la AOG Patagonia 2026

La AOG Patagonia 2026 volvió a reunir en Neuquén a las principales empresas vinculadas con la industria del petróleo y el gas. En este escenario, Ford Fiorasi tuvo una destacada participación con una propuesta enfocada en vehículos comerciales, soluciones para el trabajo y herramientas de financiación, destinadas especialmente a las empresas que acompañan el crecimiento de Vaca Muerta.

El concesionario oficial Ford para Río Negro y Neuquén estuvo presente con el respaldo de la automotriz y una selección de unidades orientadas a las necesidades del sector hidrocarburífero. Entre los modelos exhibidos se destacaron la pickup Ford Ranger XL y la línea Transit, que incluye furgones, chasis y minibuses, alternativas pensadas para distintas actividades productivas y de transporte.

Ford Fiorasi apuesta al crecimiento de la industria en Neuquén

Juan Ignacio Varni, gerente general de Ford Fiorasi en Neuquén y Río Negro, destacó la importancia de participar nuevamente de una de las exposiciones más relevantes para la industria energética del país.

«Estamos presentes por segundo año consecutivo en Neuquén, siempre acompañados por la fábrica y con el respaldo de la marca. Presentamos productos relacionados con una industria que hoy es tan pujante para nuestro país», expresó.

La participación de la firma también permitió acercar su oferta comercial a empresas de servicios petroleros, contratistas y pymes que necesitan incorporar vehículos para ampliar sus operaciones.

Financiación especial y leasing para empresas y pymes

Uno de los principales anuncios de Ford Fiorasi durante la exposición estuvo vinculado con las alternativas de financiación para la adquisición de vehículos comerciales.

Según explicó Varni, la concesionaria cuenta con un convenio con Banco Comafi que permite acceder a una tasa preferencial del 26,5% mediante leasing, una propuesta disponible durante la exposición y hasta 30 días después de su finalización.

«Sabemos lo importante que es acceder al crédito para poder incorporar una unidad o una herramienta de trabajo. El leasing está cobrando mucha fuerza y las empresas lo están conociendo cada vez más», señaló.

El ejecutivo destacó que esta modalidad puede resultar especialmente interesante para las pequeñas y medianas empresas que buscan renovar o ampliar sus flotas sin afrontar la compra directa de las unidades.

Además, explicó que el leasing ofrece beneficios impositivos, sujetos a las condiciones de cada empresa, y constituye una alternativa de financiación que viene ganando protagonismo en el mercado.

Con su presencia en la AOG Patagonia 2026, Ford Fiorasi reafirmó su acompañamiento al desarrollo productivo de Neuquén y Río Negro, combinando vehículos adaptados a las necesidades de la industria con herramientas comerciales para facilitar su incorporación.