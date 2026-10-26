¿Y si llega el noveno? Con Messi entre los favoritos, se entrega el Balón de Oro: dónde verlo en vivo

Puedes dejarte el traje puesto. Leo viene de recibir el Premio Princesa de Asturias, y hoy está en la nómina por otro Balón de Oro. (AP)

Este lunes se conocerá el nuevo ganador del Balón de Oro. Se trata de una edición muy especial, porque se celebran los 70 años desde la creación del premio y por primera vez la ceremonia sale de Francia. La cita será en el London Palladium Theatre, con la organización de France Football y la UEFA.

Messi llega como máximo ganador de la historia, con ocho Balones de Oro. Entre los que ya ganaron el premio también están Rodri (2024) y el vigente campeón, Dembélé. Lautaro Martínez aparece por su temporada en el Inter, con la Serie A y la Copa Italia, y por el subcampeonato mundial de la Selección.

Los rivales de Messi y Dibu

El crack argentino viene de una temporada brillante, con 45 tantos y 30 asistencias en Inter Miami, pero además ocho gritos en el Mundial 2026. Los otros con chances son Harry Kane (73 goles), Lamine Yamal (45) y Kylian Mbappé (71), con 10 tantos en mundialistas. Tampoco hay que descartar a Jude Bellingham, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

Dibu Martínez compite en la categoría Portero del Año, el trofeo Yashin. Sus rivales son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del Mundial.

Por el lado del fútbol femenino, la nómina de 30 candidatas cuenta con nombres de peso internacional como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo.

A qué hora es y dónde ver la ceremonia

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre a partir de las 17 y podrá seguirse en vivo por streaming a través de DAZN y Claro Sports.