Neuquén revela la grilla de artistas y la venta de entradas para la Fiesta de la Confluencia 2027 este miércoles: los detalles del lanzamiento
El festival más convocante de la Patagonia ya tiene productora confirmada y un formato renovado. Este miércoles, con la presencia del creador del Cosquín Rock, se devela el line-up definitivo que dividirá las cuatro noches por géneros musicales. Los detalles del contrato millonario.
Este miércoles 28 de octubre, la municipalidad de Neuquén terminará con los misterios y anunciará de manera oficial la grilla completa de artistas que desembarcarán en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027. El megaevento, que volverá a copar la Isla 132 del 18 al 21 de febrero, estrena un formato inédito: cada noche estará dedicada exclusivamente a un género musical distinto.
El lanzamiento oficial, confirmado por el municipio a Diario RÍO NEGRO, se realizará este miércoles 28 de octubre a las 20 en el Alto Comahue Shopping.
La ceremonia no será un simple acto administrativo; contará con la presencia del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, además de una sorpresa que promete encender las redes: tres de los artistas principales del line-up estarán presentes físicamente en el lugar, según adelantaron fuentes municipales.
Durante la presentación no solo se develará el cronograma artístico día por día. Los organizadores también pondrán sobre la mesa el dato más esperado por los fanáticos: la fecha exacta y la modalidad para la venta de entradas, un punto clave en esta nueva etapa de la celebración neuquina.
El sello del Cosquín Rock: cuál es la productora a cargo de la Fiesta de la Confluencia 2027 y qué dice la licitación
El evento de este miércoles marcará el desembarco formal de José Palazzo, el histórico creador del Cosquín Rock. El productor cordobés participará del lanzamiento junto a su equipo, confirmando que tomará las riendas de la producción del festival más convocante de la Patagonia.
La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, ya había anticipado que el festival busca dar un «salto cualitativo y cuantitativo importante». Ese salto va de la mano de un cambio de paradigma en la organización: atrás quedó el esquema 100% estatal para darle paso a la administración privada a través de la licitación pública que otorga el manejo y la rentabilidad de la celebración.
La firma que superó los filtros de la Auditoría municipal y se quedó con el control operativo es Concierto Talento S.A. Los números y exigencias detrás del acuerdo que define el futuro de la Confluencia 2027 publicados anteriormente por Diario RÍO NEGRO:
- Garantía millonaria: Para asegurar el nivel del evento, la productora blindó su oferta económica presentando un seguro de caución por $240.000.000.
- Espalda operativa: La empresa acreditó experiencia comprobable en la realización de megaespectáculos con una capacidad mínima de 100.000 asistentes por jornada.
- El sobre secreto: La firma fue la encargada de presentar el listado oficial de artistas que representa y diseñó la grilla para las cuatro noches de febrero, el mismo documento que se abrirá al público este miércoles.
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