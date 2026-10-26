Lluvias, tormentas, viento y temperaturas primaverales en Neuquén y Río Negro: pronóstico semanal del 26 al 31

La última semana del mes llega con un pronóstico complicado en sus primeros días. El mapa meteorológico para Neuquén y Río Negro muestra un frente inestable que traerá de regreso las lluvias a la cordillera y el Alto Valle.

Recién hacia el miércoles y jueves el norte de la Patagonia comenzará a experimentar una ventana de estabilidad térmica, consolidando temperaturas agradables de cara al fin de semana. Mirá acá el pronóstico extendido del 26 al 31 de octubre.

Lluvias fugaces y viento molesto: qué dice el pronóstico semanal para Neuquén y Río Negro

La rutina en el Alto Valle comenzará con necesidad de abrigo liviano y precaución al volante, pero el panorama mejora rápido.

Lunes: arranca inestable. Se espera una máxima de 21°C y lluvias aisladas (entre 10% y 40% de probabilidad) hacia la tarde y noche, acompañadas de ráfagas que alcanzarán los 50 km/h .

arranca inestable. Se espera una máxima de y lluvias aisladas (entre 10% y 40% de probabilidad) hacia la tarde y noche, acompañadas de ráfagas que alcanzarán los . Martes a Jueves: el tiempo se estabiliza por completo. Los cielos variarán de mayormente despejados a nublados, con máximas clavadas entre los 21°C y 22°C ; jornadas ideales para actividades al aire libre sin paraguas.

el tiempo se estabiliza por completo. Los cielos variarán de mayormente despejados a nublados, con máximas clavadas entre los ; jornadas ideales para actividades al aire libre sin paraguas. Viernes: cierre de semana templado y agradable, trepando a los 23°C de máxima y una mínima fresca de 11°C al amanecer.

Lluvias y bajas temperaturas en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Los lagos del sur no se salvan del frente húmedo. La semana turística y local exige campera impermeable en sus primeros días.

Lunes: Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura comparten un inicio pasado por agua. Las máximas rondarán los 18°C y 19°C , con tormentas y chaparrones marcando el pulso de la tarde.

Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura comparten un inicio pasado por agua. Las máximas rondarán los , con tormentas y chaparrones marcando el pulso de la tarde. Martes: se sentirá un marcado descenso térmico. Las máximas caen a 16°C y el viento se hace sentir con ráfagas de hasta 50 km/h , golpeando especialmente a Bariloche y La Angostura.

se sentirá un marcado descenso térmico. Las máximas caen a y el viento se hace sentir con ráfagas de hasta , golpeando especialmente a Bariloche y La Angostura. Miércoles a Viernes: vuelve el sol de a poco. Las temperaturas rebotan lentamente hasta rozar los 20°C el jueves, preparando el terreno para un fin de semana mucho más apacible.

El centro y norte de la provincia neuquina experimentarán un lunes eléctrico, para luego dar paso a días de absoluta calma primaveral.

Lunes: Alerta de chaparrones y tormentas eléctricas hacia la tarde-noche. Zapala registrará 17°C de máxima, mientras que en Chos Malal el termómetro alcanzará los 18°C .

Alerta de chaparrones y tormentas eléctricas hacia la tarde-noche. Zapala registrará de máxima, mientras que en Chos Malal el termómetro alcanzará los . Martes: El cielo se limpia rápidamente. El sol será el protagonista absoluto con marcas térmicas que suben a 19°C en el centro provincial y 20°C en el norte.

El cielo se limpia rápidamente. El sol será el protagonista absoluto con marcas térmicas que suben a en el centro provincial y en el norte. Miércoles a Viernes: Estabilidad total. Sin pronóstico de lluvias a la vista y con máximas oscilando entre los 18°C y 22°C, consolidando tardes ideales.

Tormentas y fuertes viento al interior de Río Negro: mirá el detalle del pronóstico

La zona este de Río Negro será la más castigada por las inclemencias del tiempo. El paraguas no servirá de mucho frente a las fuertes ráfagas.