El proyecto Amarillo Grande fue incluido en el «Libro Rojo», informe que evalúa el uranio disponible en el mundo

El documento compila información sobre los recursos, la exploración, el desarrollo y la producción de uranio a nivel internacional. Foto: gentileza.

El proyecto rionegrino Amarillo Grande, ubicado en cercanías de Valcheta, fue incluido en la última edición del informe internacional Uranium 2026: Resources, Production and Demand, conocido como el «Libro Rojo» (Red Book). Es elaborado de forma conjunta por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El documento compila información sobre los recursos, la exploración, el desarrollo y la producción de uranio a nivel mundial, incluyendo un apartado detallado sobre Argentina. En particular, resume los programas de exploración en el depósito Ivana —dentro de Amarillo Grande—, así como los datos clave de su Evaluación Económica Preliminar de 2024.

El reconocimiento del informe fue destacado por Blue Sky Uranium, empresa canadiense que desarrolla el proyecto. Según los datos expuestos en el Red Book, Ivana cuenta con el mayor volumen de recursos de uranio entre los siete depósitos argentinos (excluyendo los recursos inferidos) y ocupa el tercer lugar en cuanto al total de recursos de uranio.

El Libro Rojo también identifica a Ivana, dentro de Amarillo Grande, como uno de los cuatro posibles centros de producción de uranio en Argentina, junto a Laguna Salada, Sierra Pintada —actualmente en proceso de remediación— y Cerro Solo —en estado de inactividad—. Entre esos cuatro proyectos, Ivana aparece con la mayor capacidad nominal de producción.

En un contexto global, al comparar minas de uranio planificadas o potenciales que contemplan la extracción a cielo abierto, Ivana aparece con la sexta mayor capacidad de producción nominal.

La producción de uranio en Argentina

La ultima edición del estudio también sitúa a Amarillo Grande dentro de los planes de Argentina por restablecer la producción nacional de uranio. Históricamente, el país produjo 2.582 toneladas de uranio entre 1952 y 1997, pero desde entonces no registró producción alguna.

En este contexto, señaló que tanto el gobierno argentino como el sector industrial están llevando a cabo actividades de exploración y desarrollo con el objetivo de respaldar la posible reanudación de la producción nacional de uranio y alcanzar, en el futuro, el autoabastecimiento de este recurso.

El informe añade que, en noviembre de 2025, el OIEA llevó a cabo una misión de examen del ciclo integrado de producción de uranio para evaluar la preparación de Argentina para reanudar la minería de uranio.

Qué dijo Blue Sky Uranium

Nikolaos Cacos, Presidente y CEO de Blue Sky Uranium, destacó el reconocimiento del proyecto dentro del informe internacional: «La inclusión de Amarillo Grande y el depósito Ivana en la edición más reciente del Libro Rojo de la NEA/OIEA proporciona un contexto importante para el proyecto, tanto dentro del sector del uranio en Argentina como en el ámbito más amplio de la comunidad mundial del uranio», expresó.

Respecto a la hoja de ruta de la compañía, señaló: «Consideramos que Amarillo Grande se encuentra en una buena posición, en un momento en que Argentina evalúa la posible reactivación de la producción nacional de uranio; asimismo, seguimos avanzando en el desarrollo de Ivana junto con nuestro socio en la empresa conjunta».