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Viedma pagará hasta US$48.000 para trasladar a los guardavidas durante el verano

La contratación se suma a los preparativos del operativo de seguridad en las playas, que incluye la convocatoria para conformar el cuerpo municipal de guardavidas.

Redacción

Por Redacción

Foto Archivo: Marcelo Ochoa.

Foto Archivo: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma abrió una licitación pública para contratar el servicio de transporte de 42 guardavidas durante la temporada de verano 2026/2027. El presupuesto oficial es de $74.550.000, unos US$48.100 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 26 de octubre.

La contratación se suma a los preparativos del operativo de seguridad en las playas, que incluye la convocatoria para conformar el cuerpo municipal de guardavidas.

La inscripción para la temporada se realizó del 1 al 30 de septiembre, mientras que las pruebas de suficiencia fueron previstas para la última semana de octubre y/o la primera de noviembre.

Cuándo se conocerán las ofertas

Según el llamado publicado en el Boletín Oficial Municipal, la apertura de sobres está prevista para el 4 de noviembre de 2026, a las 10, en la oficina de Suministros de la Municipalidad, ubicada en Brown 187, primer piso.

El presupuesto oficial asciende a $74.550.000. Las empresas interesadas podrán acceder gratuitamente al pliego, mientras que la garantía de oferta deberá representar el 1% del monto ofertado.

La contratación apunta a garantizar el traslado de los 42 guardavidas que prestarán servicio durante la próxima temporada estival.


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La Municipalidad de Viedma abrió una licitación pública para contratar el servicio de transporte de 42 guardavidas durante la temporada de verano 2026/2027. El presupuesto oficial es de $74.550.000, unos US$48.100 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 26 de octubre.

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