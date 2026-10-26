Viedma pagará hasta US$48.000 para trasladar a los guardavidas durante el verano
La contratación se suma a los preparativos del operativo de seguridad en las playas, que incluye la convocatoria para conformar el cuerpo municipal de guardavidas.
La Municipalidad de Viedma abrió una licitación pública para contratar el servicio de transporte de 42 guardavidas durante la temporada de verano 2026/2027. El presupuesto oficial es de $74.550.000, unos US$48.100 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 26 de octubre.
La contratación se suma a los preparativos del operativo de seguridad en las playas, que incluye la convocatoria para conformar el cuerpo municipal de guardavidas.
La inscripción para la temporada se realizó del 1 al 30 de septiembre, mientras que las pruebas de suficiencia fueron previstas para la última semana de octubre y/o la primera de noviembre.
Cuándo se conocerán las ofertas
Según el llamado publicado en el Boletín Oficial Municipal, la apertura de sobres está prevista para el 4 de noviembre de 2026, a las 10, en la oficina de Suministros de la Municipalidad, ubicada en Brown 187, primer piso.
El presupuesto oficial asciende a $74.550.000. Las empresas interesadas podrán acceder gratuitamente al pliego, mientras que la garantía de oferta deberá representar el 1% del monto ofertado.
La contratación apunta a garantizar el traslado de los 42 guardavidas que prestarán servicio durante la próxima temporada estival.
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