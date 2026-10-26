TEDxViedma 2026: diez oradores compartieron ideas para repensar el dolor, la identidad y los vínculos

¿Qué hacemos con el dolor? ¿Cómo construimos nuestra identidad? ¿Por qué cuesta hablar de dinero o sostener cambios en los hábitos? ¿Qué sucede antes de que un adolescente realice su primera apuesta online? Esas fueron algunas de las preguntas que atravesaron TEDxViedma 2026, que el sábado 24 de octubre celebró su segunda edición en Altos Álamos.

Bajo el lema «Expande tu Conexión», el encuentro reunió a diez oradores de distintas disciplinas que compartieron experiencias, conocimientos y reflexiones sobre cuestiones que atraviesan la vida cotidiana. La propuesta fue generar conexiones entre ideas y personas, con charlas que abordaron desde las emociones y la salud hasta la ciencia, el arte, la música y las finanzas.

La jornada contó con una organización integrada por 65 voluntarios de Viedma, Carmen de Patagones y otras ciudades. Además de la participación presencial, las exposiciones se transmitieron por internet para ampliar el alcance del encuentro.

Magalí Tajes cerró TEDxViedma con una charla sobre el dolor

La encargada de cerrar la jornada fue Magalí Tajes, psicóloga, escritora y comediante, con una exposición titulada «¿Qué hacés con tu dolor?».

Desde el escenario, compartió una historia personal marcada por la partida de su padre cuando tenía 13 años, en medio de una situación económica difícil para su familia. Durante años, explicó, le resultó más sencillo expresar el dolor a través del enojo que reconocer la tristeza.

Su recorrido por la terapia y la búsqueda de distintas formas de afrontar lo que sentía la llevaron a reconocer que había pasado gran parte de su vida intentando escapar de esa emoción. A los 33 años tomó una decisión diferente: dejar de huir de la tristeza y permitirse atravesarla.

Su mensaje final fue una invitación a reconocer las propias emociones, aceptar que no siempre se puede controlar lo que sucede y evitar el abandono personal frente a la adversidad. «Pase lo que pase en tu vida, no te abandones», fue la frase que sintetizó el espíritu de su exposición.

Las diez charlas de TEDxViedma 2026

Las exposiciones recorrieron distintos temas, pero compartieron una propuesta: mirar desde otra perspectiva cuestiones que muchas veces se dan por sentadas.

1. Federico Agnolín: los dinosaurios también pueden aparecer en una verdulería

El paleontólogo e investigador del CONICET Federico Agnolín presentó «Ver el pasado a la cara: paleontología en la verdulería«. Su exposición partió de una experiencia que transformó su vida: el descubrimiento de los dinosaurios durante la infancia.

Agnolín cuestionó la idea de que la paleontología sucede únicamente en grandes excavaciones y lugares remotos. A través de sus experiencias de investigación, mostró cómo el hallazgo de fósiles puede surgir en escenarios cotidianos y cómo un encuentro inesperado puede despertar una vocación.

2. Erico Yáñez: qué pasa mucho antes de la primera apuesta

El socioterapeuta y educador en prevención Erico Yáñez abordó la ludopatía infantil con una pregunta que va más allá de las plataformas de apuestas: qué ocurre antes de que un adolescente apueste por primera vez.

A partir de su experiencia en encuentros con familias y estudiantes, propuso revisar el lugar que ocupan el aburrimiento, la búsqueda de emociones y la necesidad de obtener recompensas inmediatas.

3. Ivana Souble: nos enseñaron que lo esencial es invisible ? si no?

La equinoterapeuta Ivana Souble propuso reflexionar sobre la confianza, la escucha y la importancia de respetar los tiempos de cada persona a partir del trabajo con caballos.

En su exposición, relató la experiencia de recibir a un caballo en un espacio nuevo y observar cómo necesitaba explorar el entorno antes de acercarse. En lugar de intentar tranquilizarlo con explicaciones, el equipo le dio tiempo y espacio.

4. Mariana Ferreyra: hablar de dinero también es hablar de amor

Después de más de 30 años en el ámbito corporativo, la abogada y especialista en finanzas y estrategias Mariana Ferreyra decidió iniciar una nueva etapa profesional.

En su charla, «Hablar de dinero también es hablar de amor», puso el foco en las conversaciones que muchas familias postergan: cuánto dinero tienen, cómo se organizan económicamente, qué obligaciones afrontan y qué sucedería si faltara quien habitualmente se ocupa de esas cuestiones.

5. Melina Mana: cuidemos nuestro corazón

La médica cardióloga y fundadora de Cardium, Melina Mana, centró su exposición en la salud cardiovascular de las mujeres.

La charla planteó la importancia de reconocer que un infarto no siempre se manifiesta de la misma manera y que, además del dolor en el pecho, pueden aparecer otros síntomas, como cansancio intenso, falta de aire o dolor en la espalda y los brazos.

Mana también destacó el valor del vínculo entre profesionales y pacientes, la escucha y el intercambio de información para mejorar la atención.

Natalia Bosch Estrada: comer en libertad

Otra de las exposiciones invitó a revisar la relación entre las emociones y la comida. La propuesta cuestionó la idea de que las dificultades para sostener cambios alimentarios se expliquen únicamente por la falta de voluntad.

Desde esa perspectiva, la alimentación también está atravesada por aprendizajes que comienzan en la infancia, cuando la comida puede asociarse con el consuelo, el premio, la seguridad o el alivio de una emoción.

La charla propuso cambiar la pregunta «¿qué debería comer?» por otra: «¿qué estoy intentando resolver?». El objetivo es reconocer qué necesidades pueden estar detrás del impulso de comer y desarrollar otras herramientas para gestionar las emociones.

7. Maxi Díaz: el camino que elegimos escuchar

El músico, productor, bajista y tecladista Maxi Díaz compartió una reflexión sobre la música, el crecimiento personal y las personas que acompañan los procesos de cada uno.

A partir de su trayectoria, planteó que la música no se limita al momento del espectáculo: también es una forma de aprender, encontrar refugio y construir vínculos.

Su exposición invitó a valorar a quienes reconocen nuestro potencial antes de que nosotros mismos podamos hacerlo y a no permitir que el lugar de origen o las circunstancias determinen hasta dónde se puede llegar.

8. Juan Franco Sartor: poner de moda la propia identidad

El diseñador, emprendedor, modelo e influencer Juan Franco Sartor abordó la relación entre la ropa, la identidad y los cambios personales.

A partir de su recorrido por la industria de la moda, relató cómo la vestimenta fue una herramienta para comprender el mundo y expresar su propia transformación.

Sartor cuestionó la idea de que cambiar de rumbo implique necesariamente atravesar una crisis de identidad. Por el contrario, sostuvo que la identidad se construye y se transforma a lo largo del tiempo.

También invitó a revisar los prejuicios sobre la apariencia de los demás y a entender que detrás de cada elección de vestuario puede haber una historia que no conocemos.

9. Juan Marchesi: el lenguaje de los colores

El artista, ilustrador y docente Juan Marchesi presentó «El color y sus vibraciones anímicas», una exposición sobre las distintas maneras de interpretar los colores y su relación con las emociones.

A partir de referencias artísticas, filosóficas y personales, compartió su mirada sobre el rojo, el amarillo y el azul, y sobre los colores que surgen de sus combinaciones.

Marchesi también vinculó el lenguaje del arte con el cuidado de la naturaleza y la preocupación por la pérdida de paisajes y glaciares. Su planteo fue que el arte no necesariamente ofrece respuestas: también puede generar preguntas sobre aquello que dejamos de ver.

10. Magalí Tajes: una invitación a no abandonarse

La última exposición estuvo a cargo de Tajes, que eligió abordar el dolor desde su propia historia. Su charla retomó una cuestión que atravesó buena parte de la jornada: la importancia de reconocer lo que sentimos y encontrar formas de atravesar las dificultades sin escapar permanentemente de ellas.

Con un relato que combinó humor, vulnerabilidad y reflexión, la psicóloga, escritora y comediante cerró el encuentro con un mensaje dirigido a cada persona: no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero podemos aprender a acompañarnos durante el proceso.

Una segunda edición que busca crecer

La organizadora principal y directora de TEDxViedma, Danna Acosta, explicó que la intención de esta segunda edición fue potenciar lo construido durante el primer encuentro y fortalecer la conexión entre los asistentes, las marcas que acompañan la iniciativa y las distintas ideas compartidas en el escenario.

Según contó, después de la primera edición recibieron mensajes de personas que se habían animado a emprender, estudiar o modificar aspectos de sus vidas a partir de las charlas. Ese impacto fue uno de los motivos para volver a apostar al evento.

La organización está integrada por 65 voluntarios, en su mayoría de Viedma y Carmen de Patagones, aunque también participaron personas de otras ciudades, tanto de manera remota como presencial.

El próximo desafío será ampliar la convocatoria. Este año, la capacidad estuvo limitada a 100 asistentes presenciales, por lo que el equipo buscará gestionar una licencia que permita recibir a más personas en una futura edición.

La continuidad dependerá de la autorización correspondiente, pero la organización ya expresó su intención de consolidar un espacio para compartir ideas, conectar experiencias y generar nuevas preguntas en la comunidad.