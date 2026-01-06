Formación, industria y energía: TotalEnergies se une al Instituto Vaca Muerta

TotalEnergies formalizó su incorporación como socia al Instituto Vaca Muerta (IVM), al convertirse en la primera compañía en firmar el convenio de adhesión junto a YPF. El acuerdo marca un nuevo paso en la articulación entre la industria y la formación técnica necesaria para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y el objetivo de posicionar a la Argentina como exportadora de energía.

El IVM surge en un escenario de fuerte expansión del desarrollo no convencional. Entre 2026 y 2030, el crecimiento proyectado en la formación podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo, lo que plantea una demanda creciente de técnicos especializados. En ese contexto, el IVM se presenta como una herramienta de capacitación diseñada e impulsada por la propia industria.

La propuesta académica ofrecerá formación técnica especializada en Upstream, inédita en la región, con un enfoque basado en la práctica real, la seguridad y la excelencia operativa. El instituto contará con un pozo escuela ubicado en Río Neuquén, donde se realizarán prácticas y maniobras críticas para la formación de operadores. Además, tendrá su sede en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios con tecnología de última generación y la participación de especialistas del sector.

Sergio Mengoni y Lisandro Deleonardis en la firma del acuerdo. Foto gentileza.

El proyecto fue impulsado por Fundación YPF, que desarrolló una investigación prospectiva orientada a anticipar las necesidades ocupacionales y tecnológicas del Upstream para los próximos diez años. La firma se realizó hoy en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo de Sergio Mengoni, Director General y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

Un valor estratégico para la industria

Desde YPF destacaron el valor estratégico de la incorporación de TotalEnergies al proyecto. “La incorporación de TotalEnergies muestra la relevancia que este proyecto tiene para la industria. El Instituto Vaca Muerta es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

En ese sentido, agregó: “Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector. Desde la compañía impulsamos este instituto para complementar la formación existente y ofrecer experiencia real en entornos controlados. Es un desafío que requiere el compromiso y el trabajo conjunto de toda la industria”.

Por su parte, Sergio Mengoni destacó el compromiso de TotalEnergies con la iniciativa: “Para nuestra compañía es un orgullo participar en esta iniciativa liderada por YPF, que beneficia a toda la industria. La educación y la mejora continua son pilares fundamentales del ADN de TotalEnergies, por eso decidimos invertir en el Instituto Vaca Muerta”.

Además, subrayó la trayectoria de la empresa en el país y en la región: “TotalEnergies está presente en la Argentina desde hace casi 50 años y en Neuquén desde hace más de 30, impulsando el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo en las comunidades y actores con los que trabajamos”.

Formación especializada para el Upstream

El IVM ofrecerá una formación de alta especialización en Upstream Oil & Gas, orientada a ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas.

El programa de formación inicial tendrá una carga horaria de 304 horas distribuidas en cuatro meses. A su vez, se brindará formación continua para personal en actividad que requiera actualización o reconversión tecnológica, así como capacitación en seguridad operativa para quienes deban ingresar a un campo petrolero sin experiencia técnica previa. Con esta iniciativa, el IVM busca complementar la oferta educativa existente y consolidarse como un referente para el ingreso a la industria, ofreciendo a operarios y técnicos la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.