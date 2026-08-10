Nación modificó el destino de los fondos para las obras de transporte eléctrico: ¿que implica la resolución?

El gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento de las obras de transporte eléctrico tras la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), y volvió a concentrar en la Secretaría de Energía la capacidad de definir el destino de los fondos generados por las exportaciones del Mercado Eléctrico Mayorista.

La medida se publicó este lunes en el Boletín Oficial, que mediante la Resolución 201/2026 derogó los artículos 5°, 6° y 7° de la Resolución 593/2022, que establecía que hasta el 75% de los recursos de la Cuenta de Exportaciones debían ser destinados al financiamiento de obras de transporte eléctrico, a través del extinto FFTEF.

El FFTEF —disuelto el año pasado mediante el Decreto 234/2025— era el receptor de los recursos provenientes de la denominada Cuenta de Exportaciones. Esta ultima, creada en 2021, se integra con los ingresos netos recaudados por CAMMESA provenientes de las operaciones de exportación de energía eléctrica una vez descontados los costos asociados.

La reciente medida también eliminó el artículo 3 de la Resolución 606/2023, que había suspendido temporalmente este mecanismo para permitir una operación de crédito entre CAMMESA y ENARSA destinada a financiar las obras de reversión del Gasoducto Norte, actualmente denominado Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno.

En términos prácticos, los ingresos de la Cuenta de Exportaciones ya no quedan vinculados por esa normativa al FFTEF, debido q que el fondo dejó de existir.

A partir de ahora esos recursos serán asignados mediante instrucciones regulatorias específicas: la Secretaría de Energía conserva la posibilidad de utilizar el dinero para infraestructura energética, pero la asignación deberá definirse mediante decisiones específicas de la autoridad energética.

La resolución aclara que el cambio no implica la eliminación del Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional. Las obras previstas dentro de ese programa mantienen su vigencia como proyectos de ampliación del sistema de transporte eléctrico de alta tensión.

Sin embargo, su financiamiento ya no queda atado al antiguo FFTEF, sino que la Secretaría de Energía podrá determinar qué obras financiar de acuerdo con las prioridades técnicas y presupuestarias y con los recursos disponibles.

El nuevo esquema se apoya en una modificación introducida en 2025 a la Ley 15.336. Esa normativa establece que el 19,86% de la recaudación total del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) debe destinarse a ampliaciones del sistema de transporte de alta tensión que la Secretaría de Energía identifique como necesarias para abastecer la demanda o interconectar regiones y mejorar la calidad y seguridad del servicio.

La resolución dispuso además dejar sin efecto las encomiendas, instrucciones de gestión e instrucciones para iniciar procesos licitatorios vinculados con el antiguo FFTEF, en la medida en que no hubieran derivado en contratos antes del 28 de marzo de 2025 y que tampoco formen parte de los contratos que continuaron vigentes después de la disolución del fondo.

Dicho en otros términos, la medida no alcanza a los contratos de obras que ya estaban en ejecución y que fueron identificados como tales en la Resolución 343/2025. Esos contratos continúan bajo la órbita de la Secretaría de Energía.