Francos dijo en Diputados que el objetivo es «convertir a Argentina en un proveedor regional y global de energía»

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, defendió en la Cámara de Diputados la estrategia oficial para potenciar la explotación de recursos naturales, con especial énfasis en el desarrollo de Vaca Muerta. Según el representante del presidente Javier Milei, el objetivo va más allá del autoabastecimiento: se busca consolidar a la Argentina como un proveedor energético confiable y competitivo en el plano regional y global.

En su respuesta a la pregunta N° 847 (de las 1337 presentadas), Francos aseguró que la explotación de petróleo y gas en la formación neuquina permitirá liberar el potencial exportador del país, tanto en crudo como en Gas Natural Licuado (GNL), considerado un vector clave para el ingreso de divisas en los próximos años.

«La explotación de los recursos naturales de Argentina generan una balanza comercial superavitaria buscando objetivos mucho más ambiciosos que sólo lograr el autoabastecimiento, sino convertir a Argentina en un proveedor regional y global de energía confiable y competitiva, liberando el potencial exportador de vaca muerta tanto en petróleo como GNL», afirmó.

La gestión económica destaca que la producción de hidrocarburos no convencionales ya genera una balanza comercial superavitaria. En ese marco, la apuesta oficial es escalar las inversiones y aprovechar la infraestructura en desarrollo para incrementar exportaciones.

Más allá del petróleo y el gas, el Gobierno señaló que también hay una mirada estratégica sobre los proyectos de litio y cobre, considerados pilares de la política de largo plazo. Francos subrayó que tanto en litio como en cobre, las etapas productivas incluyen procesos industriales con alto valor agregado, que requieren fuertes inversiones, infraestructura y mano de obra calificada.

«El hecho de que el Estado Nacional impulse el desarrollo de estos proyectos mineros en el país, con regímenes especiales de incentivos, como por ejemplo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es por sí mismo una política de Estado que busca desarrollar la cadena de valor vinculada a los productos litíferos y cupríferos», subrayó el jefe de gabinete.

«En dicho régimen, las empresas se comprometen a contratar al menos el 20% de sus proveedores en el mercado local, así como la presentación de un plan de desarrollo de proveedores acorde al desempeño de su proyecto. Estos puntos mencionados son un reaseguro de que los beneficios del ciclo productivo de la minería quedan, en gran parte, dentro de las fronteras nacionales (teniendo salidas menores en términos de divisas por importaciones, pago de intereses y utilidades y dividendos)», detalló.

Según el informe remitido al Congreso, el desarrollo de cadenas de valor en la minería comienza desde la exploración y se extiende hasta el cierre de cada yacimiento, incorporando proveedores, capital local y servicios asociados.

El funcionario nacional afirmó que estos mecanismos son un reaseguro de que gran parte de los beneficios de la actividad minera y energética permanezcan en el país. Aunque reconoció que existen salidas en divisas por importaciones e intereses, remarcó que el núcleo del ciclo productivo quedará “dentro de las fronteras nacionales”.