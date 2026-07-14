Hallan muerto a Rob Dieperink, el árbitro apartado del Mundial 2026 tras una denuncia por abuso

El árbitro neerlandés Rob Dieperink fue hallado muerto a los 38 años, pocas semanas después de haber sido apartado de la lista de oficiales del Mundial 2026 tras ser investigado por una denuncia de presunto abuso sexual a un adolescente en Inglaterra. La noticia fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que expresó su conmoción por el fallecimiento del colegiado.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte. Tampoco trascendieron detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Quién era Rob Dieperink

Dieperink era uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol neerlandés. Debutó en el arbitraje profesional en 2012 y desde 2017 dirigía partidos de la Eredivisie, la máxima categoría de Países Bajos.

Además de desempeñarse como juez principal, también integró el equipo de VAR en competencias internacionales organizadas por la UEFA, incluida la Eurocopa 2024, y había sido seleccionado por la FIFA para cumplir funciones como asistente de videoarbitraje durante el Mundial 2026.

Por qué fue apartado del Mundial 2026

La carrera de Dieperink dio un giro en abril de este año, cuando fue detenido en Londres tras una denuncia por un presunto abuso sexual contra un adolescente.

El árbitro se encontraba en la capital inglesa por un partido de la Conference League, donde había sido designado como VAR.

La Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación y recopiló pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos. Sin embargo, semanas después concluyó que no existían pruebas suficientes para continuar con el caso, por lo que la causa fue archivada y no se presentaron cargos.

A pesar de ello, la FIFA decidió retirarlo de la lista de árbitros designados para el Mundial 2026 y nombró un reemplazante para el torneo.

Siempre sostuvo su inocencia

Tras el cierre de la investigación, Dieperink aseguró públicamente que había sido «acusado injustamente» y lamentó haber perdido la oportunidad de participar en la Copa del Mundo.

El árbitro afirmó que colaboró desde el primer momento con la Policía, la FIFA, la UEFA y la federación neerlandesa, y expresó su decepción por la decisión de excluirlo del torneo pese a que el caso había sido archivado por falta de pruebas.

El mensaje de la federación neerlandesa

Luego de conocerse su muerte, la KNVB publicó un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento del árbitro.

«Con el fallecimiento de Rob, el mundo del fútbol pierde a un árbitro muy valorado con experiencia internacional, pero sobre todo perdemos a un gran compañero», señaló la entidad.

La federación también envió sus condolencias a la familia, amigos y allegados de Dieperink, mientras el fútbol neerlandés lamenta la muerte de uno de sus jueces más reconocidos.