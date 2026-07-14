Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que enfrentó al conductor y se fue del estudio

La periodista española Marta Gómez Montero quedó en el centro de la escena luego de protagonizar uno de los momentos más impactantes de la televisión de España. Durante una emisión en vivo del programa «Malas Lenguas Noche», de La 2 (RTVE), rompió en llanto, enfrentó al conductor Jesús Cintora y abandonó el estudio al asegurar que se sentía humillada. El episodio rápidamente se viralizó y abrió un fuerte debate sobre el trato entre periodistas en los programas televisivos.

Pero, ¿quién es Marta Gómez Montero y qué ocurrió realmente?

Quién es Marta Gómez Montero

Marta Gómez Montero es una periodista española con casi cuatro décadas de trayectoria en medios de comunicación. A lo largo de su carrera trabajó en prensa, radio y televisión y, en los últimos tiempos, se desempeñaba como colaboradora habitual del programa político «Malas Lenguas», conducido por Jesús Cintora en la televisión pública española.

Su perfil está vinculado al análisis político y la actualidad, por lo que suele participar en debates televisivos sobre distintos temas de la agenda española.

Qué pasó con Marta Gómez Montero en pleno programa

El episodio ocurrió durante una discusión sobre política y absentismo laboral.

En medio del debate, Cintora intentó darle la palabra, pero la periodista, visiblemente afectada, respondió que no quería continuar porque sentía que venía siendo desautorizada e interrumpida de manera reiterada.

Fue entonces cuando estalló emocionalmente y lanzó una frase que rápidamente recorrió las redes sociales: «Prefiero comer mierda antes que seguir así. No me vas a humillar más». Acto seguido abandonó el plató entre lágrimas.

La escena dejó al resto de los panelistas en silencio y obligó al conductor a intentar continuar con la emisión.

Las disculpas de Jesús Cintora y de RTVE

Tras el incidente, Jesús Cintora aseguró que nunca tuvo intención de humillar a su compañera y le pidió disculpas públicamente.

Las disculpas también llegaron desde la dirección de RTVE. El presidente de la corporación, José Pablo López, se comunicó con la periodista y expresó públicamente su respaldo, reconociendo su trayectoria profesional.

El episodio generó un intenso debate en España sobre los límites de la televisión de confrontación y la presión que enfrentan quienes participan diariamente en este tipo de formatos.

Cómo sigue la situación de Marta Gómez Montero

Lejos de alejarse definitivamente de la televisión, Marta Gómez Montero reapareció apenas unos días después en «Malas Lenguas».

Durante su regreso explicó que su reacción fue fruto de un momento de gran carga emocional y agradeció las muestras de apoyo recibidas tanto del público como de sus compañeros. También destacó las disculpas de Cintora y de las autoridades de RTVE, y afirmó que su intención es seguir trabajando desde el respeto profesional.

En el programa, tanto ella como el conductor sellaron públicamente la reconciliación con un apretón de manos y coincidieron en la necesidad de mantener un clima de respeto entre quienes participan del debate televisivo.

Además, sumó un nuevo proyecto en televisión

Mientras la polémica aún continúa generando repercusiones, Marta Gómez Montero también comenzó una nueva etapa profesional.

La periodista debutó como colaboradora en «El Análisis: Diario de la Noche», el programa de Telemadrid conducido por Antonio Naranjo, sin abandonar por ello sus participaciones en otros espacios televisivos.

Así, después del fuerte episodio que conmocionó a la televisión española, Gómez Montero decidió continuar con su actividad periodística, aunque el caso sigue siendo uno de los temas más comentados de los últimos días en los medios y en las redes sociales.