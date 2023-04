Gazprom advirtió que a Europa le será «difícil» almacenar gas para el invierno que viene

La empresa productora rusa, Gazprom advirtió que a Europa le resultará «muy difícil» recargar sus reservas de gas natural antes del próximo invierno. En esta línea, llenar el almacenamiento de gas europeo a los niveles anteriores al invierno de 2022/2023 será una tarea compleja por «las decisiones políticas destinadas a negarse a importar por el gasoducto ruso«, marcó.

«El volumen de gas disponible en el mercado europeo se verá muy afectado por la competencia por el GNL”, subrayó Gazprom. Poco después de la invasión rusa de Ucrania el año pasado, la firma redujo significativamente el suministro de gas por tubería a muchos miembros de la Unión Europea. En ese entonces exigía el pago en rublos, requisito que muchos de los estados de la UE se negaron a cumplir.

Gazprom también redujo o detuvo en varias ocasiones el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream a Alemania. En ese entonces, señaló la incapacidad de reparar las turbinas debido a las sanciones occidentales. La última interrupción del suministro fue justo antes de las explosiones en los oleoductos Nord Stream en el Mar Báltico a fines de septiembre.

El año pasado, la Unión Europea hizo importantes inversiones para importar gas natural licuado (GNL). A su vez, adoptó una regulación para aumentar el almacenamiento y así evitar cualquier escasez después de que los suministros de gas ruso a Europa se redujeran tras la operación militar de Moscú en Ucrania.

Al 16 de abril, llegando al final del invierno, los sitios de almacenamiento en toda la Unión Europea estaban llenos hasta un 56,54%, según datos de Gas Infrastructure Europe. En total, contenía 56.600 millones de metros cúbicos (bcm, por sus siglas en ingés) de gas, frente a los 58 bcm del mismo período de 2020, año en el que comenzó la pandemia de COVID-19.

Contrario a las primeras expectativas tras la invasión de rusa a Ucrania, el invierno de 2022/2023 fue sorprendentemente bien, pero la crisis energética no ha terminado y Europa aún no está fuera de peligro. En este sentido, la firma expresó que Europa se había beneficiado de un clima relativamente templado, lo que podría no ser el caso el próximo año.

Los precios a corto plazo se mantuvieron alrededor de 46 dólares por megavatio-hora (MWh) durante semanas. Estos valores se presentan con el fin del invierno y con un punto alto de las reservas en los sitios de almacenamiento de gas en el continente.

Sin embargo, los futuros de diciembre subieron este mes, lo que sugiere preocupación sobre la recarga del almacenamiento europeo antes del próximo invierno y la incertidumbre sobre la disponibilidad de la flota nuclear de Francia.

Las importaciones europeas del año pasado de gas procedente de gasoductos rusos fueron de 62 bcm, un 60% por debajo de la media de los cinco años anteriores, según muestran los datos de la Comisión Europea.

Este año se espera que las entregas rusas a la UE caigan a 25 bcm. La Agencia Internacional de Energía supone que los flujos a través del oleoducto TurkStream y a través de Ucrania estén en línea con los volúmenes de diciembre de 2022.