Genneia duplicó su meta inicial y colocó ON Verdes por US$ 70 millones para reforzar el sistema eléctrico

La compañía apunta a almacenar energía y suministrarla en los momentos de mayor demanda. Foto: gentileza.

La generadora de energías renovables Genneia colocó Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto total de 70 millones de dólares. De esta manera, más que duplicó el objetivo inicial de hasta 30 millones que había anunciado días atrás.

Desde la compañía destacaron la operación como un nuevo hito en el marco de su estrategia de financiamiento. Los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enmarcados en los programas AlmaGBA y AlmaSADI.

Con esta iniciativa, Genneia busca almacenar energía y suministrarla en los momentos de mayor demanda, contribuyendo a mitigar las restricciones de la red eléctrica, reducir los riesgos de interrupciones y mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Las características de las Obligaciones Negociables de Genneia

Las nuevas Obligaciones Negociables, de Clase L, serán denominadas y pagadas en dólares estadounidenses, con una tasa de interés fija anual del 6,25% con pagos semestrales y en un plazo de 36 meses. Además, los nuevos instrumentos de deuda se integrarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.

La operación es coordinada por Macro Securities como organizador y colocador. Por otro lado, actúan como colocadores el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander, Invertironline, Banco Supervielle, Balanz, BST, Banco Galicia, Banco Mariva, Banco Patagonia, Petrini Valores, Banco Industrial, ONE618, Cucchiara, Bull Market, Banco de Valores, CMF, ALYNK, Adcap y Banco Ciudad.

Genneia destacó que la medida reafirmó su posición como el principal emisor de bonos verdes de Argentina, tras alcanzar un volumen acumulado de más de 1.200 millones de dólares en los mercados local e internacional.

La firma la mayor generadora de energías renovables en el país, ya que concentra el 23% de la potencia renovable instalada del país, correspondiendo un 21% al sector eólico y un 28% al solar, de acuerdo a los datos de septiembre de este año.

Su estrategia de crecimiento se apoya en tres pilares: generación renovable, almacenamiento en baterías (BESS) e infraestructura de transmisión de alta tensión —a través de su participación en Transener—. Este enfoque integral consolida su plataforma energética para acompañar el aumento de la demanda y responder a los desafíos de un sistema en plena transformación.