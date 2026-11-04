YPF lidera en la cuenca: Vaca Muerta ya superó las 24.000 etapas de fractura

El termómetro operativo en el corazón no convencional del país volvió a encender señales de solidez operativa. En una superficie que abarca cerca de 30.000 kilómetros cuadrados, el nivel de actividad de los equipos de estimulación se afianza como el indicador por excelencia para evaluar la dinámica real sobre el terreno, un plano donde la extracción de hidrocarburos no convencionales sostiene el equilibrio energético nacional.

Con 2.403 etapas de fractura completadas durante el mes de octubre, la cuenca igualó de manera exacta la media mensual registrada a lo largo de los primeros nueve meses del año. De acuerdo con el reporte elaborado por el especialista Luciano Fucello, ejecutivo de MMA y titular de la Fundación Contactos Petroleros, la medición refleja una meseta de producción estabilizada tras atravesar períodos de notable variabilidad.

Frente a las 2.395 maniobras contabilizadas en septiembre, el décimo mes del año cerró con una brecha casi nula de apenas ocho operaciones adicionales.

El recorrido a lo largo de 2026 expone un comportamiento con altibajos marcados antes de alcanzar el ritmo actual. El año inició con 2.392 etapas en enero y 2.371 en febrero, escala que se aceleró en marzo hasta tocar las 2.616 intervenciones. Luego de un repliegue a 2.335 en abril y un repunte a 2.484 en mayo, la formación anotó en junio su pico máximo del período con 2.760 fracturas. No obstante, en julio la dinámica cayó a su nivel más bajo con 2.010 maniobras —750 menos que el mes previo—, para iniciar luego un ascenso progresivo con 2.262 en agosto y 2.395 en septiembre.

Tales registros elevan el acumulado del período enero-octubre de 2026 a un total de 24.028 etapas de fractura. En el plano histórico, la serie de datos que rastrea la cuenca desde 2016 suma ya 147.641 intervenciones procesadas. De proyectarse la misma cadencia operativa durante noviembre y diciembre, el balance anual culminará por encima de las 28.800 maniobras.

En el mapa de empresas operadoras, YPF se distanció notablemente de sus competidoras al concentrar casi el 60% del volumen ejecutado. La compañía bajo control estatal ejecutó 1.440 etapas en octubre, lo que significa que seis de cada diez punciones en el yacimiento llevaron su sello directo.

La brecha frente al resto de la industria resulta contundente. Tecpetrol ocupó el segundo lugar del mes con 239 etapas, seguida muy de cerca por Vista, la firma conducida por Miguel Galuccio, que alcanzó las 227 punciones. Entre ambas competidoras sumaron 466 fracturas, cifra que representa apenas un tercio de lo completado en soledad por YPF.

El listado de petroleras continuó con Shell, que registró 178 punciones, y Pampa Energía, la firma comandada por Marcelo Mindlin, que sumó 135 etapas apalancadas en sus tareas sobre el bloque Rincón de Aranda. La nómina mensual la cerraron Pluspetrol con 100 intervenciones y TotalEnergies con 84, la cifra más acotada entre las compañías que operaron equipos en la formación durante octubre.

Por el lado del segmento de servicios especiales, Halliburton revalidó su posición dominante al concentrar 1.477 punciones, equivalentes al 61% del mercado total. Su despliegue abarcó 1.209 etapas asignadas a YPF, 178 a Shell —absorbiendo la totalidad de los trabajos de esta operadora— y 90 a Pampa Energía.

En segunda posición figuró SLB con 408 punciones repartidas entre tres clientes: 231 para YPF, 132 para Vista y 45 para Pampa Energía. El podio lo completó Tenaris con 323 fracturas, de las cuales 239 correspondieron a Tecpetrol y 84 a TotalEnergies, que concentró en esta proveedora todo su programa del mes. El panorama técnico lo completaron SPI, a cargo de las 100 etapas de Pluspetrol, y Calfrac con 95, destinadas íntegramente a complementar la actividad de Vista.