GeoPark acelera su crecimiento en Vaca Muerta tras obtener un financiamiento por USD 50 millones

A partir del acuerdo, GeoPark Argentina podrá cubrir sus necesidades de capital previstas para este año. Foto: archivo.

Con el objetivo de escalar sus operaciones en la Cuenca Neuquina, GeoPark obtuvo facilidad de financiamiento de 50 millones de dólares otorgada por el Banco Galicia, cuyos fondos permitirán a la firma cubrir sus necesidades operativas y financiar el desarrollo intensivo de sus proyectos no convencionales.

El financiamiento contempla vencimientos de hasta 24 meses desde cada desembolso, lo que ayuda la compañía afrontar su plan de inversiones y fortalecer su flexibilidad financiera en Argentina. La facilidad aún no se realizó, pero se espera que los desembolsos se vayan dando de manera parcial durante los próximos seis meses, de acuerdo al avance del plan de inversiones de la compañía.

A partir de la facilidad y junto a la caja ya existente, GeoPark Argentina podrá cubrir sus necesidades de capital previstas para este año.

Refuerzo de relaciones entre GeoPark y Banco Galicia

Según comunicó la empresa, la operación «refleja la confianza de Banco Galicia en la solidez operativa, la disciplina financiera y la estrategia de crecimiento» de GeoPark en el país, además de reforzar la relación entre ambas instituciones.

De esta manera, la empresa busca expandir su influencia en Vaca Muerta. Es una subsidiaria de GeoPark Limited, una de las principales compañías independientes de exploración, producción y comercialización de petróleo y gas en América Latina.

Por otra parte, Banco Galicia, una de las principales entidades financieras privadas de la Argentina, busca con este acuerdo reafirmar su vínculo con el financiamiento del sector energético y del desarrollo productivo del país.