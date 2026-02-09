El Instituto Vaca Muerta abre la inscripción para cursos técnicos gratuitos con salida laboral: plazos y requisitos

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) de Neuquén abrió oficialmente la inscripción para su ciclo lectivo 2026. La institución, creada e impulsada por las propias empresas operadoras y de servicios de la cuenca, ofrece seis cursos de formación técnica y uno de seguridad, todos de carácter gratuito y diseñados para cubrir la demanda de personal calificado en la industria energética.

El objetivo del IVM es acelerar la formación de perfiles técnicos operativos con un enfoque práctico, utilizando tecnología de punta para mejorar los estándares de seguridad y eficiencia en los yacimientos.

Cuáles son los cursos y la modalidad

La oferta académica consta de capacitaciones de cuatro meses de duración. Las clases son presenciales y se dictarán en dos turnos: de 14 a 18 o de 18 a 22 horas. Las fechas de inicio están escalonadas: 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, según la especialidad.

Las opciones disponibles son:

Operador en Perforación. Operador en Fractura (Fracking). Operador de Instrumentos. Mantenimiento Mecánico. Mantenimiento Eléctrico. Operador de Producción. Seguridad Operativa en Yacimiento.

Al finalizar, se otorgan certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas, avalados por el consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Requisitos y cómo anotarse

El plazo para inscribirse vence el próximo 21 de febrero. Los interesados deben ingresar a la web oficial del IVM.

Los requisitos son:

Tener secundario completo o el ciclo básico común aprobado.

Contar con habilidades digitales básicas.

Tener conectividad para realizar actividades virtuales complementarias.

Tecnología y «Pozo Escuela»

El diferencial de esta formación es la infraestructura. Las clases teóricas y de simulación se dictarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Allí, los estudiantes accederán a:

Simuladores: Cuatro salas equipadas con simuladores de Perforación, Workover, Fractura y Wireline, además de recorridos 3D por locaciones.



Cuatro salas equipadas con simuladores de Perforación, Workover, Fractura y Wireline, además de recorridos 3D por locaciones. Laboratorios: De química aplicada (para tratamiento de geles, arenas y agua) y de automatización y control de procesos.



De química aplicada (para tratamiento de geles, arenas y agua) y de automatización y control de procesos. Talleres: Espacios dedicados a mantenimiento mecánico y eléctrico con tableros didácticos.

Además de la instrucción en simuladores, el IVM cuenta con un «pozo escuela» ubicado en Río Neuquén, donde los alumnos realizarán prácticas en instalaciones reales dentro de un entorno controlado antes de ingresar al campo laboral efectivo.