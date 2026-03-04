GeoPark aportará USD 250.000 al programa de becas «Gregorio Álvarez» en Neuquén

GeoPark anunció que se sumará al Programa Provincial de Becas “Gregorio Álvarez” con un aporte de USD 250.000, en el marco de un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa y del inicio de su operación en el país. “Producir energía de manera responsable es el punto de partida. El desafío real es que ese desarrollo deje capacidades instaladas en el territorio. En Neuquén, el talento local es un activo estratégico. Invertir en educación es fortalecer la competitividad de sus habitantes y darle sustentabilidad al desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Felipe Bayon, CEO de GeoPark.

Este año, con la finalización de los procesos de inscripción al programa de Becas Gregorio Álvarez 2026 se registraron 30.008 solicitudes. Hasta el momento, se encuentran en procesamiento 15.549 renovaciones y 14.459 nuevas solicitudes. Sobre las más de 30 mil postulaciones, 12.944 corresponden al nivel Primario, 9.870 al nivel Secundario, 2.183 al nivel Inicial, 2.512 al Terciario y 2.499 al universitario.



La Compañía llega a Neuquén con una visión de desarrollo de largo plazo, sustentada en la convicción de que la inversión productiva debe acompañarse del fortalecimiento del capital humano y de las capacidades institucionales del territorio. Este compromiso está alineado con su Sistema Integrado de Valores, que orienta la gestión hacia una operación segura, responsable y generadora de prosperidad.

Felipe Bayon, CEO de GeoPark junto a Rolando Figueroa en la firma del acuerdo. Foto gentileza.

En ese marco, la contribución forma parte de la estrategia de inversión social de GeoPark, que promueve mejores condiciones de vida en las comunidades donde opera y prioriza el acceso a la educación como plataforma de movilidad social y desarrollo productivo. En una provincia como Neuquén, donde el crecimiento de Vaca Muerta demanda talento, capacidades técnicas y liderazgo local, ampliar oportunidades educativas también contribuye a consolidar un ecosistema competitivo y sostenible.

GeoPark cuenta con una trayectoria regional impulsando el acceso a la educación. Desde 2014 lidera el Programa de Becas Universitarias para Mujeres en Ciencias e Ingenierías, que ha beneficiado a jóvenes en Latinoamérica. Asimismo, en Colombia —donde opera hace más de 14 años— mantiene un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que actualmente permite a jóvenes del departamento de Casanare cursar estudios profesionales. Con el anuncio de su incorporación al Programa de Becas “Gregorio Álvarez”, la Compañía inicia una etapa de articulación con la Provincia orientada a integrar inversión, empleo y formación como parte de una misma visión de crecimiento sostenible en Neuquén.

GeoPark es una compañía independiente de petróleo y gas con más de dos décadas de trayectoria exitosa en Latinoamérica, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2014. En Colombia, se ha consolidado como una de las principales empresas del sector. Desde su fundación, GeoPark cuenta con el Sistema Integrado de Valores SPEED (Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno Ambiental y Desarrollo Comunitario), que refleja su compromiso con la sostenibilidad en todos los territorios en donde opera.